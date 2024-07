Un skin de Fall Guys dans Fortnite dévoilé par un employé d’Epic Games

Les fans de Fortnite ont été surpris de repérer un skin de Fall Guys dans le jeu avant la date de sortie de la collaboration, suscitant des rumeurs selon lesquelles un développeur d’Epic aurait accidentellement divulgué l’information.

La collaboration très attendue entre Fortnite et Fall Guys permettra aux joueurs de créer des parcours d’obstacles personnalisés de Fall Guys dans l’univers de Fortnite. Les joueurs pourront utiliser une gamme d’outils et de ressources pour créer des îles originales remplies de points de contrôle, d’obstacles et de plateformes.

À partir du 6 août, les joueurs pourront partager leurs chefs-d’œuvre via le Portail Créateur, mais ils peuvent déjà expérimenter avec le nouveau contenu dans l’UEFN.

En théorie, les joueurs ne devraient pas pouvoir utiliser les skins de Fall Guys en dehors des îles créatives de Fall Guys, et même lorsque la collaboration sera officiellement lancée, les skins de haricots et leurs petites hitbox ne sont pas conçus pour les modes Battle Royale.

C’est pourquoi un joueur sur Reddit a été surpris de voir un skin de Fall Guys avant la sortie prévue dans le mode Battle Royale.

Le joueur a partagé une vidéo montrant un utilisateur nommé [EPIC] Rico arborant le skin rose de haricot de Fall Guys dans le lobby du mode Battle Royale de Fortnite. La vidéo montre Rico en train de faire des emotes, entouré d’une foule de joueurs intrigués.

La vue du skin et le nom d’utilisateur incluant “Epic” ont conduit certains à soupçonner qu’il s’agissait d’un employé d’Epic Games testant le skin.

Les commentaires allaient de “Il a ‘epic’ dans son nom donc peut-être,” à “C’est sympa de voir qu’Epic laisse parfois ses employés s’amuser.”

Un fan a suggéré avec humour, “Ils devraient vraiment en faire une option. Je pense qu’il devrait y avoir un mode battle royale où l’on peut jouer en tant que haricot.”

En regardant vers l’avenir, Fortnite continue de prospérer en incorporant des modes comme LEGO, Rocket Racing, et Festival. Cette collaboration entre Fall Guys et Fortnite est le dernier exemple du talent d’Epic Games pour garder le jeu frais, malgré certains joueurs qui trouvent que la méta est “stagnante“.