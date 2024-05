Le retrait de ce personnage de Fortnite du Chapitre 5 Saison 3 attriste les joueurs

Les joueurs de Fortnite pleurent désormais la perte d’un personnage adoré, alors que toutes les traces de lui ont été effacées avec le lancement du Chapitre 5 Saison 3.

L’une des collaborations de Fortnite les plus populaires du Passe de combat était celle avec Peter Griffin, très en vogue lors de la Saison 1 du Chapitre 5. Il avait son propre PNJ qui se promenait à Snooty Steppes et de nombreux accessoires et cosmétiques pour personnaliser son personnage.

Bien que Peter Griffin ait été retiré du jeu au début de la Saison 2 du Chapitre 5, les développeurs ont décidé de laisser quelques easter eggs de la saison précédente. Un drapeau avec le visage de Peter Griffin, semblable au drapeau de « Petoria » de la Saison 2, et une fontaine étaient toujours présents.

Mais avec le lancement du Chapitre 5 Saison 3, le jeu a subi un changement radical. Tous les vestiges de Peter Griffin, y compris son drapeau et la fontaine, ont été complètement éradiqués, symbolisant la fin d’une époque dans Fortnite.

« La statue de Peter Griffin… est-elle devenue un support perdu ? » a demandé un utilisateur sur X/Twitter. Une réponse dans un autre post demandait si la statue survivrait aux changements de la saison à venir, ce qui n’a malheureusement pas été le cas.

La nouvelle saison de Fortnite a été largement discutée sur les réseaux sociaux en raison de son contenu décevant et de sa nouvelle méta centrée sur les véhicules. Maintenant, la communauté a une autre chose à dire sur la disparition de Peter Griffin, espérant qu’Epic Games l’aurait gardé dans le jeu d’une manière ou d’une autre.

« Je ne peux pas croire qu’ils se soient débarrassés de Peter et du train dans la même saison », a déclaré un autre utilisateur.

Depuis la Saison 1 du Chapitre 5, Fortnite n’a plus ajouté de références à Peter Griffin, malgré l’introduction initiale de cosmétiques via la boutique et le Passe de combat, peu importe si les joueurs désiraient voir plus de personnages ajoutés au jeu.

Avec l’arrivée de la nouvelle saison, il semble qu’il n’y ait plus aucun espoir de voir revenir Peter Griffin dans Fortnite, que ce soit par des détails spécifiques sur la carte ou par des skins supplémentaires de la série.

