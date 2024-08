Fortnite propose des remboursements après la mise en vente accidentelle d’un skin rare

L’une des skins les plus rares du jeu, Le Paradigme, a été accidentellement mise en vente dans la boutique d’objets de Fortnite, et Epic offre maintenant des remboursements aux joueurs qui l’ont achetée.

Les cosmétiques Fortnite sont un sujet populaire parmi les joueurs et les fans qui aiment collectionner des skins, des émotes et d’autres objets pour leurs casiers. Certains articles sont uniquement accessibles via le Battle Pass, tandis que d’autres peuvent être achetés dans la boutique d’objets.

Cependant, Epic a par erreur ajouté l’une des skins les plus rares du jeu, Le Paradigme, dans la boutique d’objets. Ce skin, introduite lors de la Saison X du Chapitre 1 pour 1 200 V-Bucks, n’était plus disponible depuis près de 1 700 jours.

Mais cela a rapidement changé lorsqu’Epic a publié la skin dans la boutique d’objets lors de la réinitialisation de la boutique du 6 août, puis l’a retirée quelques minutes après avoir reconnu l’erreur. Cependant, ce laps de temps a suffi aux joueurs enthousiastes pour acquérir le skin, ainsi qu’à ceux qui l’avaient précédemment achetée, critiquant les développeurs pour cette “bourde”.

Peu après, Epic a publié une déclaration sur leur compte X (anciennement Twitter) annonçant la mise en vente accidentelle du skin et informant les joueurs qui ont acheté Le Paradigme pendant cette rotation de boutique qu’ils pouvaient garder le costume et qu’Epic rembourserait leurs V-Bucks bientôt.

“Nous prévoyons de créer une toute nouvelle variante de Le Paradigme que nous accorderons exclusivement aux personnes ayant acheté le costume original. Les acheteurs originaux auront également la possibilité de rembourser cet article s’ils le souhaitent”, a ajouté Epic pour informer les joueurs concernés.

Cette rétraction et cette annonce ont apporté de la joie à la communauté des joueurs qui ont salué Epic pour ce “bon coup“. Un joueur a déclaré : “Oui, donnez-lui le style noir et rouge qu’elle a toujours mérité.”

Un autre a ajouté : “Un autre jour, une autre victoire pour les OGs.” Un troisième a écrit : “C’est honnêtement une grande victoire. Heureux que vous ayez écouté la communauté.“

Bien que Le Paradigme ne soit peut-être pas de retour dans la boutique de sitôt, Fortnite a annoncé que tous les futurs cosmétiques du Passe de combat ne seront plus exclusifs et pourraient être disponibles dans la boutique d’objets peu après l’expiration d’un passe.