Toutes les quêtes et récompenses du mode Affrontement Fatal dans Fortnite

Le mode temporaire Affrontement Fatal de Fortnite est enfin disponible, et il y a de nombreuses quêtes à accomplir pour obtenir des récompenses spéciales.

La mise à jour 31.20 de Fortnite Chapitre 5 Saison 4 a introduit le skin Iron Man Mark 45, ainsi que le Fusil Énergétique de Stark Industries. En plus du mode Battle Royale classique, un nouveau mode temporaire appelé Affrontement Fatal est également disponible.

Dans ce mode, vous incarnez soit les héros de Marvel, soit les acolytes de Fatalis, dans une bataille où le but est de sécuriser plus de Reliques que l’équipe adverse. Vous pouvez aussi accomplir des quêtes dans ce mode temporaire, qui vous accordent diverses récompenses. Voici donc un aperçu de toutes les quêtes disponibles.

Toutes les quêtes et récompenses d’Affrontement Fatal dans Fortnite

Epic Games/Marvel

Que vous jouiez en tant qu’Avengers ou en tant que membre de l’armée de Fatalis, de nombreux défis sont à relever avec des objectifs qui vous récompenseront généreusement.

La série de quêtes durera un peu plus de deux semaines et, en complétant les huit quêtes d’Affrontement Fatal, vous pourrez obtenir l’écran de chargement Fureur Nanamantium gratuit et un total de 120 000 XP.

Empêcher le Docteur Fatalis d’obtenir les six Reliques Arcaniques (1) : 20 000 XP

(1) : 20 000 XP Infliger des dégâts aux adversaires avec des objets de héros (1 500) : 20 000 XP

(1 500) : 20 000 XP Utiliser des aspergeurs du brave ou des aspergeurs de Slap sur des alliés (10) : 20 000 XP

(10) : 20 000 XP Aider le Docteur Fatalis à obtenir les six Reliques Arcaniques (1) : 20 000 XP

(1) : 20 000 XP Infliger des dégâts aux adversaires avec les Gantelets Arcaniques du Docteur Fatalis (1 500) : 20 000 XP

(1 500) : 20 000 XP Toucher des joueurs avec des Grenades à onde de Choc (20) : 20 000 XP

Étrangement, seules six quêtes sont disponibles dans le mode Affrontement Fatal, bien qu’il faille en compléter huit pour débloquer l’écran de chargement. Il est possible que d’autres quêtes soient ajoutées plus tard, mais pour l’instant, seules ces six sont disponibles. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons davantage.

Trois d’entre elles concernent uniquement l’équipe des héros, et les trois autres sont pour l’équipe de Fatalis. Vous devrez donc jouer plusieurs fois pour avoir l’opportunité d’incarner les deux camps si vous souhaitez débloquer l’écran de chargement.

En attendant, découvrez où trouver tous les Arsenaux Mobiles de Stark et toutes les nouveautés apportées par la mise à jour 31.20 de Fortnite.