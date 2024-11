Quand aura lieu le prochain événement Fortnite ? Remix: la Conclusion

Epic Games a annoncé que le prochain événement live de Fortnite, intitulé Remix: la Conclusion, arrive bientôt pour marquer le début du Chapitre 6 et d’une toute nouvelle saison dans le Battle Royale.

Le Chapitre 2 Remix est une saison bien plus courte que les trois mois habituels, et, tout comme la Saison OG de l’année dernière, elle ne durera que 30 jours. Un événement live aura lieu avant la mise à jour de la prochaine saison, et il s’agira d’un concert spécial en hommage à Juice WRLD.

Voici toutes les informations dont vous avez besoin sur le prochain événement de Fortnite.

Le prochain événement live de Fortnite, Remix: la Conclusion, sera diffusé le 30 novembre 2024 à 20h00 et une deuxième diffusion est prévue le 1er décembre à 7h00. Pendant ces horaires, l’événement sera disponible dans les modes Battle Royale et Sans construction.

Epic Games

Epic a annoncé cet événement dans le patch note de la mise à jour 32.00 Remix. Les développeurs ont précisé qu’il s’agissait “d’honorer l’héritage de Juice WRLD et son amour pour Fortnite.“

Les joueurs qui se connecteront pendant les horaires spécifiés recevront gratuitement le skin Juice WRLD implacable. Pour ceux qui rateraient l’événement, le skin sera également disponible plus tard dans la boutique d’objets, à une date qui reste à confirmer.

Chaque événement live de Fortnite met généralement en avant un nouveau thème et certains contenus de la saison à venir, mais Epic Games n’a pas précisé si ce sera le cas cette fois-ci.

Quel a été le dernier événement de Fortnite ?

Le dernier événement de Fortnite a eu lieu le 2 novembre 2024. Dans les jours précédant Remix: le Prélude, un compte à rebours classique est apparu sur la carte et dans le lobby d’avant-partie.

Les stars de Remix: le Prélude étaient Snoop Dogg et Ice Spice, qui ont livré une performance en direct depuis l’iconique Times Square à New York. Dans le jeu, leur performance était diffusée sur l’écran géant au centre de Restored Reels, et le show a duré 15 minutes.

Pour clôturer l’événement, la bande-annonce complète du Chapitre 2 Remix a été diffusée, juste avant que les serveurs de Fortnite ne passent en maintenance pour préparer la mise à jour de la nouvelle saison.

Si vous avez manqué ce dernier événement, vous pouvez alors le revoir en intégralité dans la vidéo ci-dessus.

Pour participer à un événement live de Fortnite, assurez-vous d’être en mode Battle Royale ou Sans construction à la date et à l’heure du début de l’événement.

L’article continue après la publicité





Bien que certains événements soient diffusés une seule fois, Epic Games a précisé que l’événement la Conclusion sera accessible lors de deux diffusions distinctes entre le 30 novembre et le 1er décembre.

En attendant cet événement final de Remix et le début du Chapitre 6, vous pouvez consulter toutes les nouveautés prévues pour Fortnite Chapitre 6, notamment le thème et les biomes qui ont fuité.