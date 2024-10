Pré-patch note MAJ Fortnite 31.40 : Cauchemars, changements sur la carte, nouveaux skins…

La mise à jour 31.40 de Fortnite est prévue pour aujourd’hui, et voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux contenus qui arrivent dans le jeu.

La mise à jour 31.40 de Fortnite s’annonce massive, car l’événement Halloween Fortnite : Cauchemars tant attendu fait enfin son entrée. Rien que cette semaine, Epic Games nous a teasé plusieurs collaborations horrifiques, ce qui n’a fait qu’accentuer l’enthousiasme général.

Bien que l’événement Halloween de Fortnite soit sans conteste le moment fort de cette mise à jour, de nombreuses autres modifications et ajouts viendront enrichir divers modes de jeu. Il peut être difficile de suivre toutes les nouveautés, mais pas de panique, nous avons compilé toutes les informations ci-dessous.

Voici les premières notes de patch de la mise à jour 31.40, basées sur des informations officielles et des fuites.

Détails de la maintenance de la MAJ 31.40 de Fortnite Chapitre 5 Saison 4

La maintenance de la version 31.40 de Fortnite débutera le samedi 12 octobre 2024 à 8h00, comme l’a confirmé Epic dans un post sur X. Comme d’habitude, les parties en matchmaking prendront fin peu de temps avant.

Événement Fortnite : Cauchemars (2024)

Epic Games De nouveaux skins pour Fortnite : Cauchemars cette année.

Cette année, Fortnite : Cauchemars nous offre des collaborations avec des franchises d’horreur bien connues, comme Massacre à la tronçonneuse et Saw. En plus de cela, la carte recevra également un relooking plus effrayant pour s’adapter à la saison. Si l’on se fie aux événements précédents, on peut également s’attendre à de nouvelles quêtes Fortnite : Cauchemars.

Nouveaux skins & collaborations

Mephisto

Leatherface de Massacre à la tronçonneuse

Sally et le Roi des citrouilles de L’Étrange Noël de monsieur Jack

Méchants de Disney

Skin Hexbringer Lexa

Spider-Man vs Venom

Spider-Woman

Changements sur la carte

Selon le célèbre leaker HYPEX, six nouveaux lieux seront ajoutés, et certains points d’intérêt (POI) du jeu seront également mis à jour. Voici les POI concernés :

Grand Glacier

Brawler’s Battleground

Restored Reels

Armes mythiques

Comme lors des précédents événements d’Halloween, certains objets et armes feront leur retour dans le jeu. D’après les fuites, voici ce qui devrait revenir :

Balai de sorcière

Lance-citrouilles

Fusil à pieu en bois

Bonbons

En plus de cela, une nouvelle arme mythique pourrait faire son apparition. Peu d’informations sont disponibles pour l’instant, mais HYPEX a mentionné que cette arme mythique serait liée à la collaboration Saw.

Le mode temporaire Assaut de la Horde revient

Les vétérans ne sont pas étrangers au mode temporaire Assaut de la Horde. Les fuites suggèrent également que ce mode sera ajouté avec la mise à jour. Dans Assaut de la Horde, vous et votre escouade devrez combattre des vagues de monstres alors que la tempête rétrécit au fil de la partie.

LEGO Fortnite

Epic Games Les skins LEGO “Le cauchemar avant Noël” dans Fortnite.

Le mode LEGO de Fortnite recevra un tout nouveau “Passe LEGO Aventure ténébrique” avec divers éléments de construction. Voici une liste de ce qui arrive dans LEGO Fortnite :

Passe LEGO Aventure ténébrique

Marqueurs de carte NaNa Village

Packs LEGO L’Étrange Noël de monsieur Jack

Packs de décor gratuits

Nouvelle fonctionnalité en écran partagé

Rocket Racing

Rocket Racing recevra également plusieurs nouvelles fonctionnalités. Selon le leaker iFireMonkey, voici les ajouts prévus :

Décalcomanies collaboration L’Étrange Noël de monsieur Jack

Mises à jour potentielles des cosmétiques Spider-Man vs Venom

Nouveau Pack de départ Rocket Racing

Début de la Saison 3 de Rocket Racing

Nouvelle piste musicale Ocean Breeze Beats

Correction des roues BALL-R manquantes

Désactivation des épreuves chronométrées, des quêtes classées et des hebdomadaires en cours

Fortnite Festival

D’autre part, le Fortnite Festival s’apprête à introduire de nouveaux skins d’instruments en plus de quelques corrections en jeu, selon des fuites. Pour résumer, voici la liste des ajouts :

Quêtes Fortnite : Cauchemars

Nouveaux skins d’instruments

Correction des animations, plus de corps figés avec des bouches qui bougent

Amélioration de la qualité audio des pistes musicales

Teasers pour le prochain chapitre

Nous sommes à environ un mois du début du prochain chapitre. Comme pour toute dernière grande mise à jour d’un chapitre en cours, il est fort probable qu’Epic Games commence à dévoiler quelques teasers sur ce qui nous attend, notamment le thème de la prochaine saison, de nouveaux skins et bien plus encore.

Voilà qui résume tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour 31.40 de Fortnite. Certaines de ces informations sont basées sur des fuites, alors prenez-les avec des pincettes pour l’instant. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que la mise à jour sera disponible pour tous les joueurs.