Patch note MAJ Fortnite 21.10 : Dark Vador et son sabre laser de retour

L’univers de Star Wars fait partiellement son retour sur Fortnite Battle Royale à l’occasion de la mise à jour 21.10 qui apporte également d’autres nouveautés.

En ce mardi 21 juin 2022, vous allez pouvoir rejouer avec le sabre laser de Dark Vador et les fusils blaster E-11 des Stormtroopers. En plus de cela, Epic Games a décidé d’ajouter des nouveaux styles inédits dans le Passe de combat ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de recherche de groupe.

Ci-dessous, vous trouverez tous les détails de cette mise à jour intéressante et pleine de contenu.

“Dans la mise à jour 21.10 de Battle Royale, déverrouillez de nouveaux styles pour les tenues du Passe de combat du Chapitre 3 – Saison 3. De plus, montrez vos techniques de combat uniques avec le sabre laser de Dark Vador !

SABRE LASER DE DARK VADOR – FAITES LA DÉMONSTRATION DE VOTRE FORCE

Dark Vador a commencé son invasion de l’île. Chaque partie, il atterrit avec des Stormtroopers à un endroit spécifique de l’île. Vainquez Dark Vador et obtenez son sabre laser ! Avec le sabre laser de Dark Vador, vous pouvez bloquer les tirs ennemis, l’envoyer sur vos adversaires comme un boomerang et, bien évidemment, les frapper directement.

En plus des Stormtroopers, les fusils blaster E-11 sont de retour ! Retrouvez des fusils blaster E-11 dans des coffres impériaux aux sites d’atterrissage de Dark Vador. Vous pourrez également en trouver sur les Stormtroopers que vous éliminez.

STYLES DE SUPER NIVEAU DU CHAPITRE 3 – SAISON 3

Vous êtes une personne en or. Dans la section Récompenses bonus de l’onglet Passe de combat, des styles supplémentaires sont disponibles pour les joueurs qui ont dépassé le niveau 100. Avec la mise à jour 21.10, les styles de super niveau de cette saison ont été ajoutés ! Atteignez le niveau 140 du Chapitre 3 – Saison 3 pour commencer à déverrouiller les styles platine dimensionnel, lapis bleuvagesque et or flamboyant pour Malik, Evie, Adira, Sabina et l’Arpenteur de tempête.

ÉTIQUETTES SOCIALES ET RECHERCHE DE GROUPE

Affichez votre manière de jouer à Fortnite ! Cette nouvelle option vous permet d’ajouter à votre profil jusqu’à trois étiquettes sociales que les autres joueurs peuvent voir. Les étiquettes indiquent par exemple votre mode de jeu préféré (2c2, Deathrun, Bataille générale, etc.), l’ambiance que vous privilégiez (décontracté, sans micro, avec micro, etc.) et votre événement compétitif de prédilection (Coupe cosmétique, Coupe du Succès, Coupe éclair, etc.). Nous vous recommanderons également des expériences de Fortnite en fonction de vos étiquettes sociales.

Pour ajouter des étiquettes sociales à votre profil, cliquez sur votre image de profil dans la barre latérale, puis choisissez +Ajouter étiquette. Dès que vous aurez au moins une étiquette, vous pourrez envoyer et recevoir des invitations de joueurs avec la même étiquette (dans votre région). Ces invitations peuvent être envoyées depuis la nouvelle section Recherche de groupe de la barre latérale. Il s’agit de la fonction de recherche de groupe intégrée à Fortnite, qui vous permet de trouver facilement des groupes partageant votre manière de jouer dans votre région.

Dans cette section, vous devez activer la recherche de groupe afin de pouvoir envoyer et recevoir des invitations de joueurs. Vous pouvez désactiver la recherche de groupe à tout moment. Une fois désactivée, vous ne recevez plus d’invitations et toutes vos invitations envoyées disparaissent. Lorsque vous jouez en duo, en trio ou en section, la recherche d’équipe est facultative et l’ancien système d’invitation fonctionne toujours.

Les étiquettes sociales et la recherche de groupe sont actuellement en phase d’essai. Ces fonctionnalités seront progressivement disponibles pour tous les joueurs en fonction des résultats des tests.

ÉQUILIBRAGE DE L’ARBUSTE DE RÉALITÉ

Nous avons modifié le nombre de fruits que peut porter l’arbre selon sa rareté. Pour chaque cycle de croissance, l’arbuste de réalité peut désormais porter :

3 fruits s’il est atypique ou rare

2 fruits s’il est épique

1 fruit s’il est légendaire ou mythique

VISUALISATION DES BRUITAGES AJUSTÉE

Nous avons réduit le rayon de détection de l’indicateur de « Visualisation des bruitages » pour les bruits de pas, les coffres et les véhicules afin de mieux représenter la distance à laquelle le son devient audible. Cela veut dire que la source du son doit désormais être plus proche avant d’apparaître sur votre ATH.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Le boss Dark Vador, le sabre laser de Dark Vador, les Stormtroopers et le fusil blaster E-11 ne sont pas disponibles dans les modes de jeu compétitifs.”

Source : Epic Games