Patch note MAJ 30.40 LEGO Fortnite : bus de combat, dalles de pression, pack pirate…

La mise à jour 30.40 de LEGO Fortnite introduit de nombreuses nouveautés, notamment le voyage rapide à bord du Bus de combat, de nouveaux gadgets comme les dalles de pression et les ballons à activation, un pack de style de vie pirate, et bien plus encore.

Le patch pour le mode construction et survie de LEGO dans Fortnite est sorti le 6 août 2024. La dernière grande mise à jour de contenu d’Epic pour LEGO Fortnite est arrivée il y a près de deux mois, les joueurs attendaient donc avec impatience toutes les nouvelles additions et modifications.

Voici tout ce qui a été modifié et apporté par la mise à jour 30.40 de LEGO Fortnite, ainsi que les notes de patch complètes.

Quoi de neuf dans le patch 30.40 de Fortnite ?

Epic Games Indiana Jones est disponible en tant que style de tenue dans LEGO Fortnite.

Le plus grand changement apporté à LEGO Fortnite avec la mise à jour 30.40 est l’introduction du réseau de voyage rapide en Bus de Combat. Epic a repensé la façon dont vous vous déplacez entre vos villages et points d’intérêts, rendant les voyages beaucoup plus faciles.

Quatre nouveaux gadgets ont été ajoutés pour permettre des constructions plus inventives. Ceux-ci incluent les dalles de pression et les dalles de déclenchement, qui sont utilisées dans Minecraft pour aider à diverses créations. Les petits et grands ballons à activation ont également été ajoutés pour passer entre les ballons gonflés et dégonflés.

Suite à la grande collaboration de Fortnite avec Pirates des Caraïbes, les joueurs peuvent vivre comme un pirate avec le Pack Vie de Pirate.

Deux nouveaux véhicules, le Codex, cinq nouveaux styles de tenue LEGO, des améliorations et des changements majeurs aux paramètres du monde actuel ont également été inclus.

Patch note de la mise à jour 30.40 de LEGO Fortnite

Voyage rapide en Bus de Combat

Epic Games Le réseau de voyage rapide en Bus de Combat est prêt à fonctionner dans votre monde.

Arrêts de bus — un nouveau type de station — sont déjà installées dans votre monde.

— un nouveau type de station — sont déjà installées dans votre monde. Vous pouvez construire le vôtre en détruisant une station de bus pour obtenir des éclats de faille, un ingrédient pour fabriquer les arrêts.

À un arrêt de bus, un bus au look familier appelé « Bus de Combat » viendra vous récupérer pour vous conduire à l’arrêt de votre choix.

Cela vous permettra de voyager de votre village à votre spot d’extraction préféré en quelques secondes.

Nouveaux gadgets

Epic Games

La mise à jour v30.40 de LEGO Fortnite ajoute quatre nouveaux gadgets :

Dalle de pression : un bouton qui peut activer des canaux à la pression. Le bouton doit rester enfoncé pour que ça fonctionne !

: un bouton qui peut activer des canaux à la pression. Le bouton doit rester enfoncé pour que ça fonctionne ! Dalle de déclenchement : un autre bouton qui peut activer des canaux à la pression. Contrairement à la dalle de pression, ce bouton n’a pas besoin de rester enfoncé. (N’oubliez pas que les propulseurs se désactivent d’eux-mêmes au bout d’un moment !) Pour déverrouiller le schéma de la dalle de déclenchement, obtenez de la poudre explosive et placez-la dans votre inventaire.

: un autre bouton qui peut activer des canaux à la pression. Contrairement à la dalle de pression, ce bouton n’a pas besoin de rester enfoncé. (N’oubliez pas que les propulseurs se désactivent d’eux-mêmes au bout d’un moment !) Petit ballon à activation : un petit ballon qui apparaît dégonflé. Utilisez les contrôles des canaux pour le gonfler ! (Pourquoi pas avec une dalle de pression ou une dalle de déclenchement ?) Pour déverrouiller le schéma du petit ballon à activation, construisez un métier à tisser .

: un petit ballon qui apparaît dégonflé. Utilisez les contrôles des canaux pour le gonfler ! (Pourquoi pas avec une dalle de pression ou une dalle de déclenchement ?) Grand ballon à activation : c’est comme le petit ballon à activation, mais en plus gros. (Ouah, quelle surprise.) Pour déverrouiller le schéma du grand ballon à activation, construisez un métier à tisser .

: c’est comme le petit ballon à activation, mais en plus gros. (Ouah, quelle surprise.)

Pack Vie de Pirate

Epic Games

Le Pack Vie de Pirate est disponible dans la boutique d’objets dès le 6 août. Ce pack coûte 1 000 V-Bucks et inclut :

Fort du capitaine – Un kit LEGO avec la construction Fort du capitaine et le pack de décorations Choix du pirate. (Ce kit coûte 800 V-bucks individuellement.)

– Un kit LEGO avec la construction Fort du capitaine et le pack de décorations Choix du pirate. (Ce kit coûte 800 V-bucks individuellement.) Cabine du capitaine – Un pack de décorations avec 8 objets de décoration. Idéal pour la décoration d’intérieurs ! (Ce pack coûte 300 V-bucks individuellement.)

– Un pack de décorations avec 8 objets de décoration. Idéal pour la décoration d’intérieurs ! (Ce pack coûte 300 V-bucks individuellement.) Style portuaire – Un pack de décorations avec 8 objets de décoration. Idéal pour la décoration d’extérieurs ! (Ce pack coûte 200 V-bucks individuellement.)

Nouveaux véhicules

Foncez à toute allure avec le kart de course ou tracez votre propre chemin avec le tout-terrain volant, deux nouveaux véhicules qui débarquent avec la mise à jour 30.40 !

Répertoriez vos découvertes dans le codex

Les choses que vous découvrirez apparaîtront dans votre codex. Recueillez des informations sur vos trouvailles, obtenez des indices sur ce qu’il reste encore à découvrir et retrouvez les recettes et les schémas sur lesquels vous travaillez. Réussirez-vous à remplir votre codex ?

Styles de tenue LEGO

La version 30.40 apporte de nouvelles versions LEGO pour cinq tenues que vous possédez peut-être déjà, dont le célèbre archéologue aventurier Indiana Jones :

Abyssée

Anthéia

Reine Cube

Tison

Indiana Jones

Modifier les paramètres actuels du monde

Plus besoin de créer un nouveau monde pour changer les paramètres !



Tous les paramètres, à l’exception de votre mode de jeu (paisible, survie, bac à sable, extrême) et du paramètre « Élimination du joueur », peuvent être modifiés. À une petite exception près :

Cela ne s’applique pas aux paramètres verrouillés du mode extrême.

Si vous désactivez les ennemis (y compris les ennemis tempétueux), ceux déjà présents dans votre monde ne disparaîtront que lorsque vous les éliminerez ou lorsque vous quitterez la zone.

Si vous désactivez les créatures amicales ou les villageois, ceux déjà présents dans votre monde ne disparaîtront que lorsque vous quitterez la zone.

Améliorations et ajustements majeurs

Améliorations de la carte

Vous pouvez désormais effectuer un dézoom bien plus important sur votre carte et ainsi afficher votre monde en entier.

Si vous utilisez une manette, un curseur virtuel apparaîtra pour naviguer sur la carte.

Si vous marquez un endroit sur la carte, cela fera apparaître un marqueur dans le monde pour vous aider dans vos explorations !

Mises à jour de l’interface

Vous rêvez de pouvoir transporter plus de choses ? La mise à jour 30.40 ajoute 32 nouveaux emplacements à votre inventaire !

Filtrez les objets par thème ou ensemble dans le menu Construction pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Nommez vos mondes et vos villages comme bon vous semble ! Toutefois, merci de respecter les règles de la communauté Epic Games quand vous créez vos noms.

Source : Fortnite