Les saisons de Fortnite dans l’ordre : toutes les dates de début et de fin

Depuis le lancement de sa première saison Battle Royale en 2017, Fortnite n’a cessé d’évoluer, chaque chapitre marquant une nouvelle ère, et chaque saison introduisant un thème unique.

Chaque saison apporte son lot de nouvelles armes, objets, modifications de la carte, améliorations de gameplay, événements en direct, collaborations et, bien sûr, une multitude de cosmétiques devenus parmi les skins les plus rares du jeu.

Le Chapitre 6, lancé le 1er décembre 2024, ne fait pas exception, avec le retour des armes Hitscan, l’ajout permanent du mode Fortnite OG, et l’introduction de son tout premier mode FPS officiel, Frénésie.

Alors que l’attente des prochaines mises à jour reste toujours aussi excitante, faisons un retour dans le passé pour explorer l’histoire de Fortnite et détailler tous les chapitres et saisons publiés jusqu’à présent.

Combien y a-t-il eu de saisons dans Fortnite ?

En février 2025, Fortnite compte 34 saisons réparties sur six chapitres. On remarque une réduction du nombre de saisons par chapitre au fil du temps. Le tableau ci-dessous détaille la durée de chaque chapitre et le nombre de saisons, illustrant cette tendance.

Remarque : Le Chapitre 6, lancé en décembre 2024, n’a pas encore de nombre de saisons défini et est donc exclu des données.

Les premiers chapitres, comme le Chapitre 1 avec ses 11 saisons et le Chapitre 2 avec 8 saisons, ont duré environ deux ans, avec plus de saisons que les chapitres plus récents. En revanche, les chapitres suivants ont tendance à durer environ un an, avec des cycles saisonniers plus rapides.

Bien que les Chapitres 4 et 5 aient eu une saison de plus que le Chapitre 3, ces cinquièmes saisons étaient des saisons spéciales de courte durée : la Saison OG dans le Chapitre 4 et Chapitre 2 Remix dans le Chapitre 5. Maintenant que le mode Fortnite OG est permanent, on s’attend à ce que le Chapitre 6 revienne à un modèle de quatre saisons sur un an.

Chapitre/Saison Nom Thème Durée Date de début Date de fin Pré-saison Saison 0 – 43 jours 12 septembre 2017 25 octobre 2017 Saison 1 Premiers pas – 50 jours 26 octobre 2017 13 décembre 2017 Saison 2 Fort Knights Médiéval 70 jours 14 décembre 2017 21 février 2018 Saison 3 Frappe de météores Exploration spatiale 58 jours 22 février 2018 30 avril 2018 Saison 4 Superproduction Super-héros 73 jours 1er mai 2018 11 juillet 2018 Saison 5 Choc des Mondes Choc des mondes 78 jours 12 juillet 2018 26 septembre 2018 Saison 6 Au Cœur des Ombres Halloween 71 jours 27 septembre 2018 5 décembre 2018 Saison 7 Il faudra bien vous couvrir Hiver 84 jours 6 décembre 2018 27 février 2019 Saison 8 X ouvre la voie Pirates 70 jours 28 février 2019 8 mai 2019 Saison 9 Le Futur est à vous Le futur 84 jours 9 mai 2019 31 juillet 2019 Saison X Hors du Temps Voyage dans le temps 73 jours 1er août 2019 13 octobre 2019 Chapitre 2 Saison 1 Nouveau Monde Nouveau Monde 128 jours 15 octobre 2019 19 février 2020 Chapitre 2 Saison 2 Top Secret Agent secret 119 jours 20 février 2020 16 juin 2020 Chapitre 2 Saison 3 Faites des Vagues Aquatique 71 jours 17 juin 2020 26 août 2020 Chapitre 2 Saison 4 Le Nœud du Conflit Marvel 95 jours 27 août 2020 1er décembre 2020 Chapitre 2 Saison 5 Point Zéro Chasseurs 103 jours 2 décembre 2020 15 mars 2021 Chapitre 2 Saison 6 Instinct Primitif Âge primitif 85 jours 16 mars 2021 17 juin 2021 Chapitre 2 Saison 7 Invasion Extraterrestre 97 jours 18 juin 2021 21 septembre 2021 Chapitre 2 Saison 8 Incubation Corruption des cubes 83 jours 13 septembre 2021 4 décembre 2021 Chapitre 3 Saison 1 Retournement Les Sept 105 jours 5 décembre 2021 19 mars 2022 Chapitre 3 Saison 2 Resistance Fortnite X Marvel: La Guerre Zéro 76 jours 20 mars 2022 4 juin 2022 Chapitre 3 Saison 3 Relax Fête 105 jours 5 juin 2022 17 septembre 2022 Chapitre 3 Saison 4 Paradis Chrome 76 jours 18 septembre 2022 3 décembre 2022 Chapitre 4 Saison 1 Otherbound Médiéval 97 jours 4 décembre 2022 9 mars 2023 Chapitre 4 Saison 2 MÉGA Cyberpunk/Neo Tokyo 90 jours 10 mars 2023 8 juin 2023 Chapitre 4 Saison 3 Enfer Vert Jungle 76 jours 9 juin 2023 24 août 2023 Chapitre 4 Saison 4 Dernière Danse Braquage 71 jours 25 août 2023 2 novembre 2023 Chapitre 4 Saison OG Saison OG Fortnite Chapitre 1 29 jours 3 novembre 2023 2 décembre 2023 Chapitre 5 Saison 1 Subversion Ordre vs Subversion 97 jours 3 décembre 2023 8 mars 2024 Chapitre 5 Saison 2 Mythes et Mortels Mythologie grecque 75 jours 9 mars 2024 24 mai 2024 Chapitre 5 Saison 3 Débridé Apocalyptique 84 jours 25 mai 2024 15 août 2024 Chapitre 5 Saison 4 Jugement Fatal Marvel 78 jours 16 août 2024 2 novembre 2024 Chapitre 2 Remix Chapitre 2 Remix Fortnite Chapitre 2 et stars de raps 29 jours 3 novembre 2024 30 novembre 2024 Chapitre 6 Saison 1 Chasseurs de démons Japon ancien 82 jours 1er décembre 2024 21 février 2025

Quelle est la durée moyenne d’une saison Fortnite ?

La durée moyenne d’une saison dans Fortnite est de 80 jours. Au fil des années, les saisons ont évolué, passant de cycles courts et fréquents à des périodes d’environ trois mois.

Certaines saisons plus courtes, comme Saison OG (Saison 27) et Chapitre 2 Remix (Saison 32), ont duré seulement 29 jours, ce qui fausse légèrement la moyenne. Cependant, la Saison 1 du Chapitre 6 est prévue pour durer 82 jours, ce qui correspond à la moyenne habituelle.

Avec le Chapitre 6 qui devrait comporter quatre saisons sur un an, il est probable que chaque saison suive ce modèle de trois mois.

Epic Games continue de publier des mises à jour en milieu de saison et des patchs réguliers, offrant aux joueurs un aperçu des nouveautés à venir, notamment dans la Saison 2 du Chapitre 6, une fois la saison Chasseurs de démons terminée.

Maintenant que vous avez exploré l’histoire des saisons de Fortnite, n’oubliez pas de vérifier s’il existe des codes V-Bucks gratuits ou des skins gratuits que vous pouvez obtenir.