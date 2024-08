La nouvelle saison de Fortnite pourrait être la meilleure à ce jour, mais il y a un problème

Fortnite a lancé une nouvelle saison Marvel, générant beaucoup d’engouement parmi les joueurs. Cependant, un problème majeur persiste : l’état actuel du lore.

La nouvelle saison de Fortnite poursuit la tradition du jeu en matière de collaborations exceptionnelles. Cette fois, Docteur Fatalis débarque sur l’île en boucle, accompagné de héros emblématiques de Marvel, ainsi que de kits offrant leurs pouvoirs et armes spéciaux.

Malgré la popularité du thème et l’engouement des fans pour Marvel après le succès retentissant de Deadpool et Wolverine, un problème préoccupant menace de compromettre ce succès : l’histoire de Fortnite qui commence à s’essouffler.

Epic Games Le chapitre 5 de la saison 4 de Fortnite ramène un thème Marvel dans le jeu.

L’une des raisons du succès de Fortnite réside dans l’adaptabilité de son histoire et des personnages qui y sont liés. Le jeu repose sur le concept d’un monde en constante évolution, qui change à chaque mise à jour et maintient les joueurs accrochés.

Cependant, après une saison inspirée de Mad Max, voilà qu’arrive une saison Marvel, risquant d’aliéner les joueurs qui apprécient une narration cohérente.

Oh Point Zéro, qu’as-tu fait ?

Le lore de Fortnite a toujours été l’un des aspects les plus intéressants du jeu. L’intrigue a progressé à travers des événements en direct sensationnels et des changements épiques de la carte, laissant les joueurs en haleine quant à la suite des événements.

Malgré le chaos, les premières saisons du jeu gardaient un certain sens de l’évolution, chaque événement s’appuyant sur le précédent.

La saga du Point Zéro, l’introduction de Kevin le Cube, et même l’apparition des Sept, ont tous donné l’impression d’une continuité, créant une intrigue qui, bien que parfois étrange, semblait se diriger vers une destination claire.

Cependant, à mesure que Fortnite s’est développé, la complexité de son lore a également augmenté, souvent au détriment de l’implication des joueurs. L’histoire est devenue de plus en plus difficile à suivre, avec des changements brusques et déroutants dans le focus et le ton.

Depuis, nous avons affronté Galactus, les Kymeras, la Reine Cube et même l’Ordre Imaginé ; le tout est devenu plutôt confus.

Les joueurs dévoués, présents depuis le début, croyaient que Donald Mustard nous menait soigneusement vers une fin épique. Malheureusement, depuis que notre maître du lore bien-aimé a quitté Epic, le Point Zéro semble être tombé dans une période sombre.

En conséquence, les quêtes d’histoire des chapitres 4 et 5 n’ont plus aucun sens. Pire encore, puisque la base de joueurs était habituée à accomplir des défis qui culminaient en une conclusion spectaculaire, ils ont commencé à voir l’histoire actuelle comme rien de plus qu’un simple grind d’XP. C’est à ce moment-là que le lore a perdu de son importance.

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités

La transition entre les saisons a également été assez brutale. Autrefois, des événements en jeu nous introduisaient doucement dans l’attente d’une nouvelle mise à jour saisonnière.

Aujourd’hui, ce ne sont que des trailers flashy, du gameplay et des collaborations à plusieurs millions de dollars, sans véritable souci pour les utilisateurs.

Epic Games Peelverine est le dernier skin Marvel inspiré du Peely de Fortnite.

Après avoir visionné le trailer de la saison 4, notre sentiment était : “D’accord, Docteur Fatalis est de retour sur l’île. Super, Jonesy est Captain America. Pourquoi pas, je peux le concevoir. Peely est maintenant une variante de Wolverine – attendez, c’est quoi ce délire ?“

En tant que joueur OG de Fortnite, nous trouvons de plus en plus difficile de comprendre les motivations d’Epic avec le lore et où cela va nous mener dans la nouvelle saison.

Quand bien même, nous pensons qu’il y a un énorme potentiel avec cette nouvelle saison de Fortnite qui ne demande qu’à être exploité de manière réfléchie et intentionnelle. Si Fortnite parvient à bien établir son histoire, le Chapitre 5 Saison 4 pourrait être retenu comme l’un des plus grands accomplissements du jeu.

Cependant, si le lore devient stagnant au fil de la saison, il y a une chance que cela soit considéré comme une occasion manquée.

