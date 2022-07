Un nouveau skin Galaxy se présente à Fortnite avec une coupe

Les skins Galaxy de Fortnite Battle Royale ont toujours eu une saveur légendaire et Samsung remet le couvert avec Epic Games.

On se souvient tous du premier skin Galaxy qui a été extrêmement prisé par la plupart des joueurs de Fortnite à l’époque. Il fallait obtenir un smartphone Samsung spécifique pour le débloquer, alors tout le monde ne pouvait pas se permettre d’obtenir ce skin qui est devenu très rare par la suite.

“À tous les joueurs sur Android, préparez-vous pour l’arrivée de la Coupe Galaxy.

Les 16 et 17 juillet, participez à la Coupe Galaxy 3 sur Android pour avoir une chance de gagner la tenue Khari (évolution galactique) et l’accessoire de dos Carquois de vérité avant que ces objets n’arrivent dans la boutique d’objets. Alors attrapez votre appareil Android préféré et lancez-vous !

DEUX OCCASIONS DE GAGNER

Ce week-end, affrontez-vous lors du retour de la Coupe Galaxy. Vous pourrez participer à ces compétitions Zéro construction en solo les 16 et 17 juillet.

Les meilleurs joueurs de chaque région recevront la tenue Khari (évolution galactique) et l’accessoire de dos Carquois de vérité. De plus, tous les joueurs qui marquent au moins 8 points recevront l’aérosol Création galactique. Chaque jour, vous disposerez de deux heures pour faire un total de sept parties afin de gagner le plus de points possible. Consultez l’onglet Compétition du jeu pour trouver les horaires exacts de la compétition pour votre région, les 16 et 17 juillet.

COMMENT MARQUER DES POINTS LORS DE LA COUPE GALAXY

La Coupe Galaxy 3 est un événement en solo. Marquez des points en effectuant des éliminations ou en obtenant un bon classement lors de vos parties.

Classement dans la partie

Victoire royale : 30 points

2e : 25 points

3e : 22 points

4e : 20 points

5e : 19 points

6e : 17 points

7e : 16 points

8e : 15 points

9e : 14 points

10e : 13 points

11e – 15e : 11 points

16e – 20e : 9 points

21e – 25e : 7 points

26e – 30e : 5 points

31e – 35e : 4 points

36e – 40e : 3 points

41e – 50e : 2 points

51e – 75e : 1 point

Chaque élimination

1 point

D’autre part, assurez-vous d’avoir activé l’authentification à deux facteurs et vérifié votre compte. Veuillez consulter le règlement officiel de la Coupe Galaxy 3 pour plus d’informations concernant l’éligibilité et le format.

TÉLÉCHARGER ET JOUER À FORTNITE SUR ANDROID

Vous pouvez télécharger Fortnite sur votre appareil Android pour commencer à vous entraîner dès maintenant ! Téléchargez Fortnite grâce à l’application Epic Games sur le Samsung Galaxy Store ou sur Fortnite.com/Android. Consultez également la section de la FAQ de Fortnite relative aux appareils Android pour en savoir plus sur le téléchargement et la compatibilité avec votre appareil.

Si c’est la première fois que vous jouez à Fortnite sur Android, consultez notre article Bien débuter dans Fortnite sur mobile. Il contient des conseils pour jouer avec votre manette préférée. Devenez le meilleur joueur de la galaxie !”

Source : Epic Games