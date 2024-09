Le nerf de l’aide à la visée de la mise à jour v31.20 de Fortnite expliqué

La mise à jour v31.20 de Fortnite apporte un changement majeur à l’aide à la visée (ou aim assist en VO) pour les joueurs manette. Dites adieu à la précision « surhumaine » du suivi des cibles et bonjour à une expérience plus « humaine ».

Comme décrit dans les notes de mise à jour, la version v31.20 a introduit un nouveau mode d’aide à la visée sur toutes les plateformes. Cette nouvelle assistance simule les temps de réaction réels des humains, notamment lorsqu’il s’agit de suivre des cibles en mouvement.

L’article continue après la publicité

Auparavant, ce système équilibrait l’aide à la visée pour paraître plus naturel pour les joueurs manette, tout en nivelant les performances par rapport aux utilisateurs de clavier et souris. Ce changement vise à rendre la visée plus équilibrée, quel que soit le niveau de compétence, et Epic prévoit de surveiller les résultats afin d’affiner ce nouveau système.

L’article continue après la publicité

Jibb Smart, développeur senior de Fortnite, a partagé cette grande nouvelle sur X/Twitter. Il a expliqué que ce nouveau système était son « bébé » et que ces changements visent à apporter une amélioration subtile, mais significative.

L’article continue après la publicité

Epic Games

Bien que l’essentiel de l’aide à la visée de Fortnite reste inchangé, Smart a souligné que ce nouveau système réduit l’aspect « surhumain » que les anciennes versions d’aide à la visée permettaient.

Il a expliqué comment l’ancienne assistance donnait souvent aux joueurs manette un avantage irréaliste, offrant une précision que les réflexes humains ne pouvaient atteindre. Cet avantage était parfois injuste lors des compétitions cross-platformes. Le nouveau modèle vise à résoudre ce problème en imitant les réflexes humains réels avec l’aide à la visée.

L’article continue après la publicité

En rapport: Ce frustrant bug de visée dans MW3 continue de tuer les joueurs

L’article continue après la publicité

Smart a précisé que cette nouvelle aide à la visée, plus humaine, n’a pas l’objectif de la rendre plus forte ou plus faible. Elle élimine simplement les avantages irréalistes tout en gardant une fluidité et une intuitivité pour les joueurs manette. Comme il l’a dit, cela va « améliorer la sensation de la visée pour les joueurs manette ET l’intégrité compétitive face aux joueurs souris en même temps ».

Cette mise à jour de mi-saison permet à Epic de comparer les performances des joueurs et d’affiner le système avant d’apporter d’autres ajustements. Bien que la refonte de l’aide à la visée puisse sembler subtile, son objectif est clair : équilibrer et rendre le jeu juste sur toutes les plateformes. Jibb Smart conclut son message en invitant les joueurs à partager leurs retours : « Nous n’avons pas fini de peaufiner l’aide à la visée ».

L’article continue après la publicité

Mais ce n’est pas tout ce que la mise à jour v31.20 de Fortnite a apporté. Découvrez le nouveau skin Iron Man Mark 45 et le mode temporaire intense Affrontement Fatal pour en savoir plus sur les autres changements de cette mise à jour.