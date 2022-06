MAJ Fortnite Saison 3 : Les gants de Spider-Man de retour ?

Epic Games a déployé une nouvelle mise à jour dans la Saison 3 de Fortnite en ce mardi 14 juin 2022 avec une nouveauté.

Alors que les gants de Spider-Man étaient disponibles dans la Saison 1 du Chapitre 3 de Fortnite Battle Royale, ces derniers ne le sont plus depuis la Saison 2 et certains joueurs avaient peut-être hâte de les retrouver.

Si la collaboration avec Spider-Man est désormais terminée entre Epic Games et Marvel, rien n’empêche les développeurs de Fortnite de créer un objet similaire sans référence à l’homme araignée, et c’est ce qu’ils ont fait.

Lors de ce dernier patch, Epic Games a décidé d’ajouter un nouvel objet de déplacement sur Fortnite Battle Royale : le gant cramponneur. Tel les gants de Spider-Man, cet objet vous permettra de vous accrocher à de nombreuses parois de la carte (arbre, rocher, mur, toit…) pour vous déplacer plus rapidement dans les airs.

“METTEZ LE GRAPPIN SUR LE GANT CRAMPONNEUR

Le Bulmobilator n’est pas la seule source de sensations fortes aériennes de cette saison. Ramassez un gant cramponneur et utilisez-le pour vous propulser en l’air ! Pour cela, tirez le grappin sur une surface dure (une falaise, un accessoire ou un bâtiment). Chaque propulsion supplémentaire vous permet de gagner en vitesse. À partir de la troisième projection, la vitesse maximum est atteinte.

Si vous ratez un tir de grappin et retombez au sol, vous disposez d’un court délai pendant lequel vous pouvez tirer le grappin et reprendre votre élan. Vous disposez d’un délai plus long si vous enchaînez directement sur une glissade, alors n’hésitez pas à enchaîner les projections et les glissades ! Et si le délai est écoulé, ne vous inquiétez pas : le gant cramponneur redevient utilisable après une courte durée de récupération.

Dès que le gant cramponneur est à nouveau disponible, c’est le moment de se propulser en l’air… ou même de tirer vers vous un objet situé hors de portée ! Mais attention, car une fois toutes les charges consommées, le gant ne fonctionne plus. Les gants cramponneurs peuvent se trouver dans les boîtes à outils situées aux arrêts roses à différents endroits de l’île.”

