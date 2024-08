Les meilleurs endroits où atterrir dans Fortnite Chapitre 5 Saison 4

Dans Fortnite Chapitre 5 Saison 4, choisir les meilleurs endroits pour atterrir est crucial pour obtenir un avantage dès le début et sécuriser une Victoire Royale lors de vos matchs de Battle Royale.

Que ce soit pour des endroits avec une tonne de butin ou des zones plus calmes avec des emplacements stratégiques sur l’île, certains lieux dans Fortnite se révèlent meilleurs que d’autres lorsque vous sautez du bus de combat.

La saison Jugement Fatal de Fortnite a déchaîné le règne du Docteur Fatalis sur l’île, apportant plusieurs ajouts Marvel, y compris trois nouveaux points d’intérêt (POI) et un Passe de Combat à thème.

Certains endroits se sont déjà démarqués en offrant d’énormes avantages par rapport à d’autres, voici donc les meilleurs emplacements où atterrir dans Fortnite Chapitre 5 Saison 4.

Les meilleures zones d’atterrissage dans Fortnite Chapitre 5 Saison 4

Le Raft

Epic Games Le Raft est rapidement devenu le meilleur endroit pour atterrir dans la saison Jugement Absolu.

Bien que le Château de Fatalis et le POI voisin Doomstadt aient attiré plus d’attention avec la sortie du Chapitre 5 Saison 4, Le Raft est de loin le meilleur.

Il possède le plus grand nombre d’apparitions de coffres avec un total de 83, ainsi que le même nombre de coffres Avengers (4) et de coffres Fatalis (6), rendant le butin incroyable pour un POI qui n’est même pas très grand. Cependant, avec du butin mythique et la défaite d’Emma Frost, ainsi que les missions de Gwenpool, il est rapidement devenu un lieu populaire pour les joueurs.

Vous devrez être vigilant et écouter les bruits de pas en naviguant dans les couloirs et les sections de la prison Le Raft. Le remplacement de Pleasant Piazza pour cette saison ressemble à un niveau multijoueur compact que vous pourriez trouver dans une carte Creative Gun Game.

Si vous parvenez à survivre, vous serez chargé de butin et positionné de manière centrale pour naviguer stratégiquement entre les cercles de la tempête.

Le Château de Fatalis

Epic Games La demeure du Docteur Fatalis est remplie de butin puissant.

En deuxième place, le Château de Fatalis est rapidement devenu l’un des endroits les plus populaires sur l’île. Il ne compte qu’un seul coffre de moins que Le Raft, avec un total de 82, et contient le même nombre de coffres Avengers (4) et de coffres Fatalis (6).

Le domicile du Docteur Fatalis est protégé par le boss PNJ Fatalibot qui siège sur son trône, et au milieu du chaos, vous pouvez cibler certaines parties du château ou même la forge à proximité pour looter rapidement. Si vous battez Fatalibot, vous recevrez le Médaillon Sangsue, les Gantelets arcaniques mythiques du Docteur Fatalis, et le pistolet mythique Monarque.

Le fait que le Château de Fatalis soit situé en haut à droite de l’île rend la sortie difficile, surtout si vous êtes à l’intérieur des murs d’enceinte du château et que les véhicules sont assez éloignés. Se déplacer autour du POI est également plus complexe que dans d’autres, avec plusieurs salles et bâtiments sur différents niveaux.

Gardez donc un œil attentif sur la direction des cercles de la tempête pour éviter de devoir vous échapper rapidement.

Les Enfers

Epic Games Les Enfers restent un emplacement intéressant dans le Chapitre 5 Saison 4.

Les Enfers possèdent plus de coffres que Doomstadt, mais ils sont plus espacés. Cependant, avec l’eau verte qui vous donne des pouvoirs, vous pouvez facilement plonger et vous déplacer rapidement pour looter ou vous échapper.

Bien qu’il n’y ait pas de coffres Fatalis ici, il y a 5 coffres Avengers, faisant partie du troisième plus grand nombre d’apparitions de coffres avec un total de 58. Soyez simplement prudent en vous déplaçant dans le POI, car il est assez ouvert à part le bâtiment principal, ce qui vous rend vulnérable à moyenne-courte portée.

Doomstadt

Epic Games Doomstadt est une petite ville dirigée par le Docteur Fatalis.

Doomstadt est peut-être le pire des trois nouveaux POI ajoutés avec la mise à jour de la saison Jugement Absolu, mais il reste meilleur que la majorité des emplacements du Chapitre 5 Saison 4 de Fortnite.

Ce village comprend le quatrième plus grand nombre d’apparitions de coffres avec 53, dont 2 coffres Fatalis et 4 coffres Avengers. Atterrissez directement dans une maison et gardez un œil sur où atterrissent les autres joueurs, puis lootez et éliminez les ennemis autour de vous.

Il y a aussi le boss PNJ Mystério, qui laisse tomber son Médaillon Révélation et son fusil à pompe mythique. Vous pouvez également explorer le bunker secret d’Iron Man dans cette zone, ou vous rendre à la boulangerie Dough-Main, un hommage au POI original du Domaine de Fatalis du Chapitre 2 Saison 4.

Le Parvis de Fatalis

Epic Games Une statue du Docteur Fatalis avec plusieurs coffres en dessous se trouve au centre du point de repère du Parvis de Fatalis.

Bien qu’il ne soit pas aussi riche en butin que les autres endroits de la liste et en général sur la carte, cette option plus calme reste un choix viable.

Avec moins de joueurs à affronter, et comprenant toujours de nombreux éléments du POI Classy Courts, comme le bâtiment principal et le parking, il est facile de s’y déplacer. De plus, il possède de 2 coffres Fatalis pour obtenir un butin Marvel puissant.

Nous vous recommandons d’atterrir juste sous les têtes des statues, où vous trouverez trois coffres dorés standard et un coffre Fatalis dès le début. Cela vous permettra de looter rapidement puis d’éliminer les ennemis aux alentours. Atterrir ici vous place également entre les POI Château de Fatalis et Doomstadt, avec une voiture qui vous attend dans le parking pour partir rapidement.

Reckless Railways

Epic Games Le train est de retour et traverse Reckless Railways.

Reckless Railways est l’endroit où se trouve la gare principale, Grand Station. Il reste l’un des meilleurs endroits pour atterrir en raison de sa position centrale et de son abondance de butin. Le train est également de retour pour le Chapitre 5 Saison 4 et il y a encore beaucoup de plaisir à avoir dans cet endroit malgré la perte de popularité.

Avec 47 coffres, dont 4 coffres Avengers et sept véhicules autour de la zone, c’est un endroit solide pour se préparer et partir. C’est l’endroit parfait entre des lieux comme Château de Fatalis et le Mont Olympe, et sa position au centre de la carte avec plusieurs véhicules le rend polyvalent quelle que soit la situation ou la localisation du cercle de la tempête.

Vous savez maintenant tout sur les meilleures zones d’atterrissage de Fortnite Chapitre 5 Saison 4. N’hésitez pas à consulter la rubrique Fortnite de notre site pour tout savoir du jeu et de sa nouvelle saison.