Les joueurs de Fortnite mécontents des restrictions d’âge sur les skins

L’arrivée de nouvelles classifications de contenu sur les îles Fortnite Creative a entraîné des restrictions sur certains skins. Les joueurs sont extrêmement frustrés par cette décision, qu’ils qualifient de « pire mise à jour de l’histoire du jeu ».

Que ce soit en les gagnant dans le Passe de combat ou en les achetant dans la boutique d’objets, les joueurs de longue date de Fortnite auront sans aucun doute accumulé un nombre important de skins.

Avec la dernière mise à jour de Fortnite, Epic a introduit des restrictions d’âge et de contenu pour chaque île Fortnite Creative. Alors que la classification d’âge pour Battle Royale reste T pour Teen (Adolescent), certaines cartes Creative peuvent désormais être classées aussi bas que E pour Everyone (Tous).

En accord avec cela, les cosmétiques de Fortnite ont également été frappés par des restrictions d’âge. Les skins aux thèmes plus matures ne peuvent désormais être équipés que sur certaines îles.

Les joueurs de Fortnite enragés par la restriction d’âge des cosmétiques

Epic Games Restriction d’âge pour un skin dans Fortnite

Les skins affectés par les restrictions semblent inclure ceux avec des armes en bandoulière ou des bandoulières tenant des munitions/explosifs. Sont également restreints plusieurs skins monstrueux comme Xenomorph ou Hachis.

Malgré toutes ces restrictions, les joueurs peinent à comprendre combien la sélection semble arbitraire. Certains skins mignons, comme Miaoussicules, ne peuvent être équipés qu’en jouant sur des cartes classées pour les 10 ans et plus à cause de leurs armes. Alors que le skin de Michael Myers peut être équipé sur n’importe quelle carte sans restriction.

Les joueurs ont également exprimé leur perplexité quant au fait que la musique des menus et les écrans de chargement étaient soumis à une restriction d’âge. Étant donné que ces éléments ne sont visibles que par le joueur lui-même, ils ne comprennent pas la justification de les limiter lorsqu’ils se trouvent sur des îles à restriction d’âge.

Epic est même allé jusqu’à changer l’écran de chargement de cette saison, en retirant toute imagerie d’armement pour que les visuels soient plus adaptés aux familles.

Dans l’ensemble, la décision n’a pas été bien accueillie. Les fans ont ouvertement exprimé leur demande de remboursements pour les skins restreints et ce changement a même incité les fans à faire une pétition pour qu’il soit complètement annulé.

Heureusement, l’équipe des réseaux sociaux de Fortnite a annoncé que leurs équipes étaient déjà en train de travailler sur le problème et pour adapter les skins restreints pour une utilisation sur les îles classées E et E10+. Bien que ce soit une petite avancée, ils ont affirmé que la plupart des tenues des joueurs s’ajusteront automatiquement pour correspondre aux classifications de contenu des îles, et ce, d’ici l’année prochaine.

