LEGO Fortnite : Comment trouver de l’Ambre Brut et Taillé

La sortie du mode de jeu LEGO Fortnite a pris d’assaut toute la communauté. Avec un tout nouvel établi de fabrication, il y a pas mal de ressources à rassembler dans ce mode de jeu. L’un des matériaux les plus importants est l’Ambre, sous sa forme Brute et Taillée.

La collaboration entre Fortnite et Lego ne cesse de gagner en popularité. Un nombre impressionnant de joueurs se connecte à chaque instant pour jouer au nouveau mode de jeu exclusif. LEGO Fortnite propose non seulement tout l’univers Lego pour les personnages, mais aussi de nombreuses nouveautés intéressantes comme l’établi de fabrication.

Des haches, en passant par les planeurs et autres moyens de transport, il y a beaucoup d’objets que vous pouvez fabriquer pour vous faciliter la vie dans LEGO Fornite. L’une des ressources les plus importantes pour fabriquer et améliorer ces objets est l’Ambre, Brut et Taillé.

Découvrons maintenant où vous pouvez trouver de l’Ambre dans le nouveau mode de jeu Fortnite.

Epic Games

LEGO Fortnite propose une vaste carte ouverte avec divers biomes à explorer. Chaque biome a ses caractéristiques spécifiques, y compris des ressources exclusives au biome. Les Ambres Bruts se trouvent dond dans le biome désertique de votre monde. Et il s’avère que l’un des grands défis que vous rencontrerez au début de votre aventure est de déterminer où se trouve le biome désertique dans votre monde.

La meilleure façon de le trouver est d’interagir avec les villageois de votre village. Une fois que vous aurez déterminé la direction du biome désertique, vous devrez vous y rendre et chercher des Ambres Bruts dans toute la région. Notez que les Ambres Bruts sont rares, et qu’il faut un certain temps pour en rassembler une quantité intéressante.

Epic Games / LEGO

Comment trouver de l’Ambre Taillé dans Fortnite Lego ?

Bien que l’Ambre Brut soit une ressource très précieuse en soi, il y a quelques objets qui nécessitent spécifiquement de l’Ambre Taillé pour être fabriqués. Bien qu’il puisse être assez difficile d’obtenir cette ressource, notre guide étape par étape rendra le processus beaucoup plus facile pour vous.

Pour obtenir de l’Ambre Taillé, vous aurez besoin de deux ressources principales : de l’Ambre Brut et un Casseur de Pierres. Alors que l’Ambre Brut peut être obtenu du biome désertique, vous devrez fabriquer le Casseur de Pierres avec plusieurs ressources, y compris de l’Ambre Brut.

Voici la liste de toutes les ressources dont vous aurez besoin pour fabriquer le Casseur de Pierres à l’Établi :

20x Blocs de Marbre

5x Ambre Brut

5x Griffe des Sable s

s x3 Coquille des Sables

Une fois que toutes ces ressources sont dans votre inventaire, vous pouvez fabriquer le Casseur de Pierres dans LEGO Fortnite. Une fois prêt, interagissez avec le Casseur de Pierres et choisissez le plan de l’Ambre Taillé.

Après ça, vous devrez déposer l’Ambre Brut dans la machine et attendre que le processus soit terminé. Vous pourrez récupérer l’Ambre Taillé du Casseur de Pierres dès que la procédure sera complète.

