Un leak de Fortnite révèle un mode musical à venir avec Lady Gaga, Linkin Park et plus encore

Selon un leak récent, le Chapitre 5 de Fortnite comportera un mode musical incluant des titres d’artistes populaires comme Lady Gaga, Linkin Park, et d’autres. Les fans se sont emballés sur les réseaux sociaux après cette révélation et ont commencé à partager leurs pensées à ce sujet. Voici ce qui s’est dit.

La saison OG de Fortnite a gagné une popularité sans précédent auprès des streamers et des fans dévoués, les joueurs étant retournés sur l’île du Chapitre 1 et ayant établi un nouveau record pour le nombre de joueurs du jeu. Depuis la Saison 5, l’île a connu de nombreux changements au cours du mois. Alors que les Saisons 7 et 8 sont actuellement en cours, Frosty Flights a été ajouté à la map.

Les îles des Saisons 9 et X seront ajoutées au prochain hotctif en temps voulu, après quoi les joueurs seront lancés sur la carte du Chapitre 5 et assisteront à l’événement célèbre du Trou noir. En plus des modes Lego et Course déjà divulgués en lien avec le prochain chapitre de Fortnite, un leak récent suggère l’existence d’un mode musical à venir dans le jeu.

D’après ce que l’on sait, le mode comporterait de la musique d’icônes telles que Linkin Park, Lady Gaga, et d’autres. Voici en quoi consiste le leak complet et comment la communauté Fortnite a réagi à cela.

Le leak d’un mode Fortnite qui apporterait des festivals de musique au jeu dans le Chapitre 5

Le leaker de Fortnite bien connu HYPEX a révélé tous ces éléments sut X/Twitter où il a cité itsUnreleased pour les informations sur un Mode Rythme à venir appelé « Festival ». Une analyse du mode du Chapitre 5 révèle qu’il proposera à la fois du jeu occasionnel et compétitif.

De nouveaux détails montrent qu’en plus de pouvoir chanter et de pouvoir jouer à la guitare, à la batterie et à la basse, les joueurs pourront également effectuer ces tâches indépendamment ou en tandem avec leurs coéquipiers. En complétant des objectifs spécifiques, les joueurs auront accès à des récompenses gratuites supplémentaires.

D’après le leak, ce mode serait ajouté au jeu le 9 décembre 2023, quelques jours seulement après le lancement du Chapitre 5 de la Saison 1. Voici une liste complète des chansons et artistes qui seront jouables dans le mode :

Lady Gaga – Pokerface

Linkin Park – Numb

Toto – Africa

Imagine Dragons – Thunder

Alice Cooper – Poison

Packs de musique de Fortnite

La publication sur ce leak a attiré l’attention des joueurs OG de Fortnite et ils se sont précipités pour partager leur ressenti dans les commentaires. Un utilisateur a dit : « Groupe de garage compétitif ? Je suis conquis ». Un autre a ajouté : « Linkin Park – Numb, allons-y ! J’adore tellement cette chanson ».

Bien que tout ceci reste des spéculations, plus d’informations officielles seront révélées dans les semaines à venir alors que les joueurs se rapprochent de l’événement final du Chapitre 4.

