Les joueurs de Fortnite veulent le retour d’un élément clé de l’île OG

Les joueurs de Fortnite ont demandé à ce que la carte du Chapitre 5 et les futurs lieux-dits s’inspirent d’un élément clé de la carte originale bien-aimée du Chapitre 1, qui a fait son grand retour avec la mise à jour de la Saison OG.

Fortnite a su séduire les joueurs, anciens comme nouveaux, après qu’Epic Games ait lancé, début novembre, le chapitre 4 avec sa saison OG, inspirée du chapitre 1 original.

Juste après la sortie de cette mise à jour, Fortnite avait enregistré son plus grand nombre de joueurs de tous les temps avec plus de 44 millions de personnes jouant au jeu en une seule journée. Cette mise à jour comprenait une refonte complète avec le retour de fonctionnalités populaires telles que les armes, véhicules, skins préférés des fans, et plus encore.

Cependant, c’est la carte originale du Chapitre 1 qui a conquis les fans depuis son retour. Elle est revenue complète avec tous les lieux-dits emblématiques qui figurent pour la première fois sur l’île de Battle Royale.

Alors que la Saison OG de Fortnite bat son plein, plusieurs joueurs ont demandé à Epic Games de s’inspirer d’un élément clé de sa toute première île du Chapitre 1.

Les joueurs de Fortnite demandent que la carte du Chapitre 5 s’inspire de l’île originale

Un utilisateur en particulier a posté sur le subreddit Fortnite avec le titre : « J’espère que nous aurons, dans le chapitre 5, des lieux-dits plus petits et plus détaillés, plutôt que plus grands et moins détaillés dans le chapitre 5 »

Il a présenté des captures d’écran de la carte du Chapitre 4 comparées à la carte originale du Chapitre 1 de la Saison OG, avec des emplacements particuliers mis en évidence pour montrer les différences entre les deux.

« Le principal problème avec la carte du Chapitre 4 est le manque de lieux-dits résidentiels. Aussi, les autres cartes avaient beaucoup de maisons et d’autres petites choses, alors que le chapitre 4 en a à peine », a-t-il expliqué.

Les fans de Fortnite se sont précipités pour donner leur avis sur le sujet, avec le commentaire le plus populaire disant : « Honnêtement, mon plus gros problème avec une carte, c’est quand il y a trop d’espace vide ».

Beaucoup étaient d’accord, tandis que d’autres n’étaient pas aussi enthousiastes concernant le Chapitre 1, avec comme réponse : « Les mêmes problèmes sont présents actuellement ».

D’autres considéraient la carte du Chapitre 4 comme « plus grande et plus détaillée », et certains ont même salué le Chapitre 3 pour avoir la « meilleure carte ».

Que vous préfériez la carte du Chapitre 1 ou non, Epic Games n’a pas encore révélé les changements à venir sur la carte dans le Chapitre 5, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés à ce sujet. Pour ne rien rater de l’actualité de Fortnite, suivez notre rubrique Gaming.

