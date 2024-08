Des joueurs de Fortnite affirment que les smurfs exploitent le système de couronnes de victoire

Les joueurs de Fortnite soupçonnent que le smurfing gonfle le nombre de couronnes de victoire dans les parties faciles, provoquant frustration et débat au sein de la communauté.

Fortnite utilise un système de matchmaking basé sur les compétences (SBMM) conçu pour créer des parties équilibrées et compétitives. Ce système vise à apparier des joueurs de niveaux de compétence similaires dans des modes tels que Solo, Duo, Trio et Section.

Que vous jouiez en mode Zéro Construction, Battle Royale ou Recharge, l’objectif est de gagner. Gagner une partie vous fait remporter une Couronne de Victoire, que vous pouvez afficher avec l’emote Couronnement. Si vous n’avez aucune Couronne de Victoire pour la saison, le nombre affiché sur un coussin le reflétera.

Sur Reddit, certains joueurs ont exprimé leurs préoccupations concernant d’autres joueurs exploitant le système de matchmaking pour augmenter leur nombre de couronnes. Des rapports suggèrent que des joueurs manipulent le système en utilisant le smurfing.

Un joueur a partagé son expérience : “Dans ma première partie de la saison, j’ai affronté quelqu’un qui avait 219 couronnes de victoire. Après m’avoir éliminé, il a exhibé ses couronnes avec les emotes Donkey Laugh et Take the L.”

Un autre joueur a expliqué pourquoi cela se produit : “Les joueurs smurfent et/ou manipulent le matchmaking pour obtenir des parties faciles.”

Ils ont expliqué que cela peut se faire en créant un compte secondaire et en jouant intentionnellement mal pour se retrouver dans des parties moins difficiles, ou en intégrant un compte secondaire avec de faibles statistiques dans leur groupe pour jouer en dessous de leur véritable niveau de compétence.

Avec de nombreux joueurs de Fortnite déjà frustrés par l’état stagnant du jeu, faire face à des smurfs constants ne fera qu’aggraver leur agacement. La communauté a également tourné en dérision l’introduction du Cybertruck, en se moquant de la robustesse de ses fenêtres.

La Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite se termine à la mi-août, marquant la fin d’une méta axée sur les véhicules que même le streamer Ninja a critiquée comme étant “pour les perdants”.