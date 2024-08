Des joueurs de Fortnite en ont marre de l’arme “surpuissante” qui gâche le jeu

Une arme introduite dans la Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a laissé les joueurs frustrés en raison de ses dégâts et de son utilité.

Alors que nous nous rapprochons de la fin de la Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite, il est difficile de ne pas repenser à tous les nouveaux objets et armes introduits cette saison. Nous avons eu des voitures Nitro Mythiques, des Poings-Nitro, et même le tout nouveau Pouvoir de Magnéto qui vous permet d’infliger des dégâts et de vous protéger.

Malgré l’engouement autour du skin de Magnéto dans Fortnite, il est clair que tout le monde n’apprécie pas l’arme que cette collaboration apporte au jeu. Certes, vous ne pouvez pas attaquer et utiliser les Gantelets de Magnéto comme un bouclier en même temps, mais cela n’a pas empêché certains joueurs de prétendre que l’arme est “surpuissante” dans un fil de discussion sur Reddit.

« Ils sont la pire partie de cette saison. Je ne me soucie même plus des voitures. J’ai toujours trouvé un moyen de les contourner, mais ces Gantelets de Magnéto sont surpuissantes et horribles. »

Epic Games

D’autres joueurs ont approuvé cette opinion dans les commentaires, beaucoup d’entre eux soulignant que l’arme inflige trop de dégâts. Certains commentaires ont même comparé cela avec la Maîtrise de l’eau, jugée OP la saison dernière.

« 95 de dégâts, cinq tirs et en passant tu peux voler », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a écrit : « Ce ne sont même pas les dégâts qui m’énervent, c’est la vitesse absolument insensée entre les lancers. Il n’y a physiquement aucun moyen de sortir de ta voiture en flammes sans être frappé au moins une fois de plus par ces stupides rochers, MÊME si tu utilises immédiatement le poing Nitro après le lancer précédent. »

« Ce truc est tellement cassé qu’ils pourraient réduire les dégâts ET la vitesse de lancer ET la mobilité ajoutée ET l’effet de blocage des voitures et ce serait ENCORE bon », ont-ils ajouté.

« Je peux gérer Magnéto et les poings, les voitures sont gérables. Mais quand c’est la fin de partie et que tu n’as ni l’un ni l’autre, tu es foutu la plupart du temps », a ajouté un autre.

Un utilisateur est même allé jusqu’à critiquer les joueurs qui utilisent les Gantelets de Magnéto, les qualifiant de joueurs “sans aucun talent“. Il reste encore environ deux semaines avant la fin de la saison, donc d’ici là, les joueurs devront simplement faire preuve de patience face aux Gantelets de Magnéto – à moins que Fortnite ne déploie une mise à jour qui ajuste cette arme.