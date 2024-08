Les joueurs de Fortnite sont lassés des emotes de danses TikTok qui envahissent le jeu

Les joueurs de Fortnite sont mécontents de certains des récents emotes ajoutés au jeu, les qualifiant de “peu travaillés” et de “TikTokifiés”.

Fortnite ne serait pas ce qu’il est sans une liste sans cesse croissante de collaborations à chaque saison. Le jeu a parcouru un long chemin en termes de contenu et de cosmétiques, à tel point que de nombreuses célébrités populaires ont désormais leurs emotes dans le jeu en plus de leurs skins.

Cela dit, bien que le jeu reçoive constamment de nouvelles additions, il est clair que toutes ne sont pas bien accueillies par la communauté.

Les joueurs se sont rassemblés dans un fil de discussion sur Reddit pour critiquer certains des récents emotes de la série Icônes introduits dans le jeu, dont beaucoup utilisent une version accélérée de leur chanson originale.

Ils ont expliqué que même s’ils aiment la musique des nouveaux emotes No Tears, The Shimmy Wiggle et Heel Click Breakdown, ils ont remarqué que les animations sont “de mauvaise qualité” ces derniers temps.

“Maintenant, nous avons juste des emotes qui ressemblent à une tante après quelques verres de vin”, ont-ils ajouté. En voyant cela, d’autres joueurs ont rapidement rejoint la discussion, beaucoup étant d’accord avec cette opinion.

“Je déteste les nouveaux emotes parce qu’ils sont ‘TikTokifiés’. S’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, ARRÊTEZ D’ACCÉLÉRER LES CHANSONS”, a répondu un utilisateur.

Un autre utilisateur a écrit : “Oui, presque tous les nouveaux emotes sont des icônes, et ce sont principalement des danses TikTok nulles. Les emotes ne sont plus créatives.”

Selon un autre utilisateur, les emotes sont “horribles depuis des lustres“. “Ce sont presque toujours des danses TikTok et, pour une raison quelconque, les TikTokers pensent que de légers mouvements des mains et de marcher de côté est une danse”, ont-ils ajouté.

“Ouais, presque tous les emotes de chansons TikTok sont nuls. Les chansons sont mauvaises et les emotes sont encore pires”, a lancé un utilisateur.

À ce sujet, un utilisateur a émis l’hypothèse que la raison pour laquelle il y a eu une augmentation de ce genre d’emotes est probablement parce qu’ils seraient plus compatibles avec LEGO Fortnite. “Moins de mouvements, moins de travail requis”, ont-ils expliqué.

Dans l’ensemble, certains joueurs espèrent que plus d’emotes de danse originales ou non-icônes seront ajoutées à l’avenir.