Les joueurs de Fortnite en colère après le teasing d’une arme mythique absente du jeu

Epic Games a frustré les joueurs de Fortnite en faisant la promotion d’une arme mythique dans les notes de patch, qui finalement n’est pas présente dans le jeu.

Le Chapitre 5 Saison 4 de Fortnite, baptisé Jugement Fatal, a introduit une série d’armes mythiques censées ravir les joueurs. La liste promise dans les notes de patch comprenait les Micro pistolets-mitrailleurs doubles, le Pistolet Monarque, et le Fusil à Pompe Souverain.

Vous pouvez trouver deux de ces trois objets dans les points d’intérêt inspirés par Marvel sur la carte. Cependant, les choses ont mal tourné lorsqu’il est devenu évident que les Micro pistolets-mitrailleurs doubles mythiques manquaient à l’appel.

Les joueurs de Fortnite se sont exprimés sur Reddit après avoir découvert que les Micro pistolets-mitrailleurs doubles n’étaient pas dans le jeu. Ils ont également constaté que Gwenpool, le PNJ censé les lâcher, n’était pas non plus dans Fortnite. La seule interaction avec elle se fait via une mission cachée, et même dans ce cas, pas de pistolets-mitrailleurs.

Selon les joueurs, d’autres détails cruciaux étaient absents des notes de patch. Des objets tels que les murs blindés, les flobaie fizz et les chug splashes apparaissent en jeu, mais n’ont pas été mentionnés dans les notes de sortie de la Saison 4.

« Les notes de patch étaient un vrai bazar », s’est plaint un joueur. « Ils n’ont pas mentionné de changements majeurs, et maintenant on se retrouve avec une arme qui n’existe pas ».

Un autre utilisateur a critiqué les aperçus trompeurs d’Epic. « Montrer un minigun dans l’aperçu de l’île mais ne pas mentionner que le C4 a été retiré du coffre la saison dernière est incroyablement frustrant », a-t-il déclaré.

Le mécontentement reflète des problèmes plus importants avec les récentes mises à jour d’Epic. « L’approche d’Epic pour déployer de nouvelles armes est déroutante », a remarqué un joueur. « Introduire le minigun et le lance-roquettes à verrouillage plus tôt aurait été une meilleure décisio. ».

La dernière saison de Fortnite, Chapitre 5 Saison 3, a reçu de si mauvaises critiques que beaucoup n’ont pas hésité à la qualifier de « pire saison jamais vue ». Espérons qu’Epic va réagir et que le Chapitre 5 Saison 4 de Fortnite ne suivra pas son prédécesseur.