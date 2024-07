Ce joueur Fortnite n’a pas besoin des skins The Boys pour jouer Homelander

Des joueurs de Fortnite ont constitué une équipe complète de leurs personnages préférés de The Boys en utilisant des skins classiques, alors que la communauté appelle de ses vœux une collaboration officielle.

Des rumeurs sur une collaboration entre Fortnite et The Boys circulent depuis un certain temps, amplifiées par un insider de Fortnite qui avait affirmé en juin 2024 qu’une telle collaboration était en préparation.

Depuis lors, la très attendue saison 4 de The Boys a été diffusée sur Prime Video, mais aucune collaboration officielle avec Fortnite n’a encore été annoncée.

Cependant, certains joueurs ont pris les choses en main en réutilisant des skins existants de différentes saisons pour créer une équipe de leurs personnages préférés. Le créateur de contenu Fortnite, Granbe, a publié sur son compte Twitter/X pour montrer leur ressemblance. On y voit Homelander au centre, utilisant le skin Hunter de la saison 4 du chapitre 2, ainsi que d’autres tenues classiques pour incarner A-Train, Billy Butcher, et Black Noir.

Les fans de la série ont inondé le post de louanges. “C’est la chose la plus parfaite que j’ai jamais vue faire par une équipe”, a commenté un fan.

“Incroyable, quelqu’un utilise enfin un skin ‘super-héros personnalisé’ pour autre chose qu’une couleur unie qui se fond dans le décor,” a ajouté un autre.

Le post a également renforcé la demande pour une collaboration officielle. “Nous avons besoin d’une collaboration avec The Boys,” a réagi un autre joueur, reflétant le sentiment de nombreux membres de la communauté Fortnite.

“Cette collaboration a ÉNORMÉMENT de potentiel, ce serait difficile de choisir seulement quelques personnages,” a déclaré l’un d’eux. “Je viens de finir The Boys et Gen V… Je veux tellement un skin Billy Butcher et Black Noir. En fait, je les veux tous,” a ajouté un autre.

Malgré les affirmations de l’insider de Fortnite, Epic Games n’a fait aucune annonce officielle, et aucune nouvelle fuite n’a émergé. En spéculant sur une éventuelle date de sortie future, un joueur a dit : “Honnêtement, je vois une collab avec The Boys pour la saison 5, pour être honnête avec vous.”

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la saison 5 de The Boys, mais la série devrait revenir pour sa dernière saison en 2026. Si c’est le cas, les joueurs de Fortnite devront probablement patienter encore un moment – à moins qu’une collaboration surprise ne soit annoncée plus tôt.