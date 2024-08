Un joueur de Fortnite banni pour 2 millions de jours choque la communauté

Un joueur de Fortnite a partagé une capture d’écran de son compte étant banni pour plus de deux millions de jours, laissant la communauté sous le choc et se demandant ce qu’il avait fait.

En tant que jeu multijoueur en ligne, Fortnite a son propre code de conduite pour garantir que les joueurs concourent dans un environnement sûr et amusant. À ce jour, il est clair que tricher, faire équipe, exploiter des bugs, et même utiliser des exploits de Roblox peuvent affecter votre compte Fortnite.

En dehors des infractions de jeu, les joueurs peuvent également recevoir une interdiction sociale qui, selon la gravité de leur action, peut entraîner la perte de l’accès aux fonctionnalités de chat vocal et textuel. En général, ce type de bannissement dure une semaine.

Cependant, un joueur a choqué la communauté en publiant une capture d’écran de son compte étant banni socialement pour juste moins de trois millions de jours.

L’utilisateur n’a pas donné plus de détails sur ce qu’il a fait pour obtenir une interdiction aussi longue, et on ne sait pas non plus si c’était un bug visuel. Néanmoins, de nombreux joueurs ont été stupéfaits de voir cela, certains n’hésitant pas à se moquer de la situation.

« Avez-vous déclaré la guerre à un pays ? » a plaisanté un joueur curieux. Pendant ce temps, un autre utilisateur n’a pas pu s’empêcher de se demander : « Qu’est-ce que tu as dit ? As-tu invoqué ta voix intérieure des premiers lobbies de CoD, BG, ou Halo ? »

Un autre joueur a demandé : « Heureux de voir qu’ils répriment cela, mais bon sang… Qu’est-ce qui a été dit ? »

Dans les commentaires, un joueur a même suggéré qu’ils devraient « transmettre leur compte à travers les générations » pour que « leur voix soit entendue un jour ».

« Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je suis déjà du côté d’Epic », a lancé un joueur.

Suite à cela, certains joueurs ont affirmé que les joueurs toxiques méritaient une telle punition. « Juste une note pour être gentil : tout le monde ne joue pas de manière compétitive et certains utilisent le jeu pour faire une pause dans la vie réelle », a écrit l’un d’entre eux.

En fin de compte, cela devrait rappeler aux joueurs de ne pas enfreindre les règles du jeu. Après tout, ce serait dommage de perdre un compte Fortnite avec des skins qui ne reviendront jamais.