Une fuite de Fortnite annonce l’arrivée d’un nouveau type de cosmétique

Fortnite serait en train de travailler sur un tout nouveau type d’élément cosmétique. Selon des leakers renommés comme Hypex et FireMonkey, vous pourrez l’équiper avec n’importe quel skin, tout comme les sacs à dos, pioches et planeurs.

Fortnite propose déjà une large gamme de cosmétiques, des skins aux planeurs, et depuis 2017, ces cosmétiques définissent l’identité visuelle du jeu. Des skins comme le Chevalier Noir ou Écumeuse Renégate sont parmi les plus convoités, tandis que des pioches rares comme la Faucheuse sont des éléments emblématiques. Les sacs à dos, émotes et revêtements d’armes permettent également aux joueurs de se démarquer.

L’article continue après la publicité

Ces éléments constituaient les principales options pour personnaliser son style en jeu. Désormais, des rumeurs indiquent qu’Epic Games pourrait ajouter des chaussures à cette liste.

L’article continue après la publicité

Les fuites suggèrent que des chaussures personnalisables deviendront le prochain incontournable de Fortnite. Des sources fiables comme Hypex et iFireMonkey affirment que cette fonctionnalité pourrait être lancée prochainement, peut-être avec le Chapitre 6 ?

Epic Games

Les leakers n’ont pas encore précisé combien coûtera chaque paire de chaussures, mais on peut s’attendre à des prix similaires aux sacs à dos, soit entre 800 et 1 500 V-bucks.

L’article continue après la publicité

Si cela se confirme, ce serait la première fois que les chaussures bénéficieraient d’un emplacement dédié dans la vaste sélection de cosmétiques de Fortnite.

Cette nouvelle survient après de nombreuses collaborations entre Fortnite et des marques sportives ou des athlètes. Des skins d’icônes comme LeBron James et Neymar Jr. ont mis en avant des équipements de Nike et Adidas. Le set de LeBron incluait même des chaussures Nike.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fortnite a prouvé qu’il pouvait mélanger culture pop, sport et gaming, mais les joueurs restent partagés sur cette rumeur concernant les cosmétiques chaussures. Parmi les réactions sur X, on peut lire : “Parce que ce dont Fortnite avait vraiment besoin, c’était encore plus de microtransactions“, ou encore “Pourquoi perdent-ils leur temps avec ce genre de choses ?!“

La capacité de Fortnite à évoluer a permis de garder le jeu divertissant et captivant. Autrefois uniquement un battle royale, il s’est étendu à plusieurs modes de jeu, avec des crossovers comme LEGO Fortnite et Klombo en tête d’affiche récemment.

L’article continue après la publicité

Alors que le Chapitre 5 touche à sa fin, les chaussures pourraient être une nouvelle étape dans la transformation continue de Fortnite.