Où atterrir dans Fortnite Recharge | Les meilleurs landing spots

Fortnite Recharge est un nouveau mode petit et chaotique, donc choisir le meilleur lieu d’atterrissage est essentiel si vous voulez remporter la victoire.

Cette carte réduite est composée de lieux emblématiques, mais concentre l’ensemble du lobby sur une île beaucoup plus petite. Cela rend votre point de chute initial plus crucial que jamais, car vous devrez vous battre pour survivre dès le départ.

Voici donc où vous devriez atterrir dans Fortnite Recharge.

Lazy Laps

Epic Games Lazy Laps est un nouveau lieu de Fortnite Recharge.

Le meilleur landing spot dans Fortnite Recharge est Lazy Laps, car il offre un équilibre parfait en termes de taille et de popularité. Bien qu’il soit l’un des neuf POI les plus petits disponibles, il est suffisamment grand pour fournir un inventaire complet de butin pour toute votre équipe.

C’est aussi un nouveau lieu, tandis que les autres sont des spots classiques, ce qui signifie qu’il n’a pas le même attrait que beaucoup d’autres parties de l’île. Vous êtes donc moins susceptible de faire face à la même concurrence pour les coffres et vous pouvez prendre un peu plus de temps pour vous préparer avec des boucliers et des objets avant de vous diriger vers des territoires plus dangereux.

Il est également bien placé au bas de l’île, donc vous pouvez rester à l’extérieur du cercle qui se referme sans craindre d’être entouré.

Tilted Towers

Epic Games Tilted Towers est un lieu emblématique de Fortnite.

Obtenir le meilleur butin est évidemment la priorité dans Fortnite Recharge, c’est pourquoi l’emblématique Tilted Towers est l’un des meilleurs landing spot. Il a plus de coffres et d’armes que tout autre endroit sur la carte, vous serez donc bien placé pour affronter l’ensemble du lobby après avoir fouillé ses nombreux bâtiments.

Cependant, l’inconvénient est que c’est aussi probablement le lieu d’atterrissage le plus populaire, il sera donc envahi d’ennemis dès le départ. De plus, puisque les réapparitions sont activées, repousser les escouades rivales ne met pas nécessairement fin à la menace, vous devrez donc rester vigilant alors que les joueurs réapparaissent.

Malgré le chaos de ce lieu, il en vaut la peine, car si vous êtes assez habile pour survivre à cette mêlée initiale, vous serez dans le meilleur spot possible.

Retail Row

Epic Games Retail est l’un des lieux les plus emblématiques de Fortnite.

Un autre des lieux les plus emblématiques que le jeu a à offrir, Retail Row est également l’un des meilleurs landing spots que vous devriez considérer. Bien qu’il ne soit pas aussi vaste que Tilted, c’est toujours l’un des plus grands POI de la carte Recharge, ce qui signifie que les chances de trouver un équipement de haut niveau sont bien plus élevées.

Ce qui rend Retail idéal, c’est sa disposition, car la zone vous encourage à rester sur les toits plutôt que de vous rapprocher de vos adversaires. Il y a moins de risques de vous faire surprendre et de vous faire abattre avec un fusil à pompe, ce qui rend les moments cruciaux après l’atterrissage un peu plus paisibles.

Cela dit, sa popularité semble varier considérablement d’une partie à l’autre, il y a donc des occasions où vous aurez pratiquement tout le complexe commercial pour vous tout seul, tandis que dans d’autres, vous devrez vous battre pour votre butin.

Pleasant Park

Epic Games Pleasant Park est un lieu bien connu des joueurs de Fornite de longue date.

Pleasant Park reflète Retail Row à bien des égards, car il se trouve à l’extrémité opposée de la carte. Mais il est nettement plus grand que son homologue, ce qui en fait l’une des zones les plus animées que Recharge a à offrir.

La beauté de Pleasant réside dans la manière dont il est divisé en quatre coins distincts, donnant à autant d’équipes l’opportunité d’atterrir et de récupérer un max de butin plutôt que de se lancer immédiatement dans un combat. Les combats ici prennent souvent un certain temps à démarrer, chaque équipe se concentrant sur la fouille approfondie de sa zone, allant d’armes à des objets, avant de traquer les autres.

Lone Lodge

Epic Games Ne vous laissez pas avoir par la petite taille de Lone Lodge.

Comme son nom l’indique, Lone Lodge semble isolé des autres parties de la carte, mais cela ne signifie pas que vous devez l’oublier. Bien que ce soit facilement l’un des plus petits et qu’il ne semble pas être un lieu de chute idéal, il présente en fait de nombreux avantages si vous agissez rapidement.

La maison elle-même est remplie de butin précieux, mais il y a aussi beaucoup à trouver dans les zones environnantes. Vous voudrez entrer dans le lodge si possible, mais les arbres autour offrent une excellente couverture à vous et votre équipe si vous devez le prendre de force.

Sa position à l’extrémité nord de la carte signifie également que vous pouvez aisément vous déplacer de là, peu importe où le cercle se trouve. De plus, si vous parvenez à survivre au chaos du début de match, la nature isolée de Lone vous laisse le temps de vous soigner et de vous regrouper avant de vous déplacer.

Une fois que vous avez décidé du meilleur endroit pour atterrir, il ne vous reste plus qu’à vous équiper et à garder un œil sur les objets rares. En attendant, n’hésitez pas à consulter la rubrique Fortnite de notre site pour tout savoir du Battle Royale d’Epic Games.

