Fortnite Chapitre 5 Saison 4 : trailer, Jugement Fatal, thème Marvel, nouveaux pouvoirs…

La bande-annonce de la Saison 4 du Chapitre 5 de Fortnite a été dévoilée, et elle ramène les héros et les vilains Marvel sur l’île alors que Dr. Doom séme la destruction et le chaos.

Lors du mini-événement live de Fortnite le 10 août, les joueurs ont pu voir des images de quelqu’un piratant le pipeline de carburant reliant les lieux d’intérêt Redline Rig et Brutal Beachhead.

Le pipeline a fini par surcharger, provoquant une énorme explosion qui a détruit Redline Rig. Mais ce qui est le plus intéressant, c’est la personne responsable du piratage : le vilain Marvel, Docteur Doom, comme le suggère l’icône verte à capuche pendant le hack.

Désormais, avec l’événement Disney D23 qui a été diffusé en direct dans Fortnite, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a dévoilé la bande-annonce complète de la prochaine saison de Fortnite, qui est sur le thème Marvel et s’appelle « Jugement Fatal ».

Bande-annonce complète de Fortnite Chapitre 5 Saison 4

Analyse du trailer de Fortnite Chapitre 5 Saison 4

La bande-annonce de 1 minute et 31 secondes de la prochaine saison de Fortnite a révélé des détails clés sur la Saison 4 du Chapitre 5. Elle commence par un nouveau look du Dr. Doom, ouvrant la Boîte de Pandore et libérant le chaos sur l’île bouclée.

Bientôt, un Jonesy habillé en Captain America balance son bouclier et s’associe aux X-Men de Cyclope et à Bananeverine pour combattre les vilains. D’un autre côté, Dr. Doom recrute tous les vilains, y compris Mysterio qu’il fait évader de la prison du RAFT.

Puis les héros et les vilains s’affrontent lorsque les séquences de gameplay apparaissent. De nouveaux lieux d’intérêt comme le château de Doom, Latveria et une Prison seront ajoutés à la carte de Fortnite la saison prochaine.

De plus, des pouvoirs spéciaux Marvel feront leur retour dans la prochaine saison, comme le Bouclier de Captain America, les Griffes de Black Panther, les Répulseurs d’Iron Man et les Tourelles de War Machine. On les voit d’ailleurs dans le trailer en train d’attaquer des vilains.

Les joueurs auront également accès à une nouvelle version des pouvoirs du Dr. Doom et à de nouvelles armes, notamment le Fusil Énergétique de Stark Industries, des pistolets+-mitrailleurs doubles, un nouveau fusil de sniper, un nouveau pistolet à une main, un Scar silencieux, un fusil d’assaut lourd et un Scar doré.

La bande-annonce présente également les skins du Passe de Combat de la Saison 4, qui incluent War Machine, Bananeverine, Emma Frost, Captain Jonesy, Mysterio, Shuri et Dr. Doom. Il est aussi possible que les Quatre Fantastiques fassent leur apparition dans les prochaines semaines, puisqu’ils sont mentionnés dans le post de Disney.

