Fortnite buff enfin les Griffes de Black Panther et les Aéroréacteurs de War Machine

Après une semaine de difficultés avec les Griffes de Black Panther de Shuri, Fortnite a réagi avec un buff très attendu. La mise à jour ajuste également le taux d’apparition des Aéroréacteurs de War Machine.

Le Chapitre 5 de la Saison 4 de Fortnite permet aux joueurs d’incarner leurs super-héros Marvel favoris grâce à l’arrivée d’armes emblématiques telles que l’Arsenal de War Machine, le Bouclier de Captain America, les Griffes de Black Panther, et bien d’autres.

Certains objets mythiques ont mieux performé que d’autres. Par exemple, Epic Games a nerfé le Bouclier de Captain America et l’Arsenal de War Machine après que les joueurs ont combiné ces deux armes, les rendant presque invincibles.

Cependant, les nouvelles Griffes de Black Panther n’ont pas eu le même succès. En effet, les joueurs les ont qualifiées « d’inutiles » dans la méta actuelle. La plupart des plaintes portaient sur le fait que l’arme de mêlée ne pouvait pas rivaliser avec d’autres armes puissantes à courte et moyenne portée.

Ainsi, Epic a réagi en augmentant la vitesse de sprint et en permettant aux joueurs de bondir sur les ennemis à plus longue distance en utilisant les Griffes de Black Panther de Shuri. De plus, cet objet mythique est désormais disponible dans les coffres et dans le butin au sol.

Epic Games/Dexerto

Ce changement affecte également le taux de spawn des Aéroréacteurs de War Machine, car cet objet mythique apparaîtra légèrement moins souvent dans les Coffres Avengers. Cela augmente les chances d’obtenir d’autres objets des Avengers, dont les Griffes de Black Panther de Shuri.

Malgré ce buff, nous pensons toujours que l’arme aura du mal à rivaliser avec les armes les plus puissantes du battle royale. En effet, les micro pistolet-mitrailleurs doubles sont les armes les plus rapides du jeu et le Fusil à Pompe Souverain inflige des dégâts massifs à courte portée.

Pour les combats à longue distance, il sera également difficile de réduire l’écart face au Fusil d’assaillant à rafale, d’une précision redoutable.

Ainsi, les Griffes de Black Panther de Shuri seront enfin plus efficaces qu’auparavant et pourraient même surprendre les joueurs par leur puissance renouvelée dans Fortnite.