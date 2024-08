Five Nights at Freddy’s arrive-t-il dans Fortnite ? Explication de la rumeur

Les rumeurs sur un crossover entre Fortnite et Five Nights at Freddy’s sont en train de prendre de l’ampleur, alors que les fans réclament que la célèbre série de survival horror débarque sur l’île.

Le battle royale de longue date d’Epic n’est pas étranger aux grandes collaborations. Fortnite Chapitre 5 Saison 3 a déjà accueilli des franchises comme Fallout, Magnéto de Marvel, et même Pirates des Caraïbes. Mais avec la Saison 4 à l’horizon, les joueurs espèrent que les développeurs ont encore une grande surprise à leur révéler.

Un crossover FNAF arrive-t-il dans Fortnite ?

Il n’y a actuellement aucune confirmation officielle qu’un crossover entre Five Nights at Freddy’s et Fortnite soit prévu. Les développeurs des deux jeux n’ont rien mentionné concernant une collaboration, mais toutes les rumeurs pointent vers une sortie le 6 août.

Cela s’explique par le fait que le 6 août est la date d’arrivée de la mise à jour v30.40, qui est le dernier patch avant le lancement du Chapitre 5 Saison 4.

Les rumeurs de la collaboration Fortnite x Five Nights at Freddy’s expliquées

Five Nights at Freddy’s célèbre son 10ᵉ anniversaire en août, et les développeurs ont teasé une collaboration secrète. Cela était initialement prévu pour le 6 août, mais l’annonce arrivera un jour plus tôt, le 5 août.

Étant donné que c’est un jour avant la dernière mise à jour de Fortnite avant la nouvelle saison, les fans ont fait le lien et ont spéculé que le crossover en question pourrait être avec Fortnite.

Encore une fois, rien n’a été officiellement confirmé, mais une telle coïncidence entre les deux jeux est intéressante. Il serait également logique que la collaboration FNAF arrive à ce moment-là, puisque le Chapitre 5 Saison 4 devrait être une autre saison sur le thème de Marvel, laissant moins de place pour d’autres franchises.

Cependant, nous devrons attendre la révélation officielle le 5 août pour savoir si Five Nights at Freddy’s arrive dans Fortnite, ou si la collaboration mystérieuse concerne une autre série.

Si les rumeurs s’avèrent vraies, ce serait le dernier grand crossover avant le Chapitre 5 Saison 4, qui devrait apporter un tout nouveau Passe de Combat et, si les fuites sont exactes, un événement live spécial dans Fortnite.