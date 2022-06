Des emplacements emblématiques de Fortnite ont envahi la saison 3

Les joueurs Fortnite ont découvert que la mise à jour 21.10 a introduit des morceaux d’emplacements d’anciennes saisons sur la carte.

Epic Games a déployé la mise à jour 21.10 de Fortnite le 21 juin, apportant de nombreuses nouveautés à l’expérience multijoueur du Battle Royale.

Cette mise à jour a plus particulièrement ajouté Dark Vador et ses Stormtroopers sur l’île. Ceux qui affronteront et vaincront le Seigneur Sith pourront manier son sabre laser.

Mais en plus de l’arrivée du super méchant, des modifications sur la carte ont également été apportées.

La carte de la saison 3 de Fortnite change à chaque partie

Si le patch note de la MAJ 20.10 ne décrit pas tous les changements notables, les joueurs ont rapidement constaté que des emplacements des chapitres 1 et 2 perturbent de manière aléatoire le cours des choses sur la carte de la saison 3 du chapitre 3.

Advertisement

Par exemple, Logjam Lumberyard de la saison 3 change désormais de thème au cours de chaque partie. Dans un cas, le lieu peut adopter le bateau pirate de Lazy Lagoon de la saison 8 du chapitre 1.

Bateau chapitre 1 a Logjam ! 👀🤩 pic.twitter.com/ykab5L7ItY — Anas / Nanass (@Nanxss) June 21, 2022

HYPEX, le célèbre leaker Fortnite, a également souligné que d’autres changements d’emplacements incluent ceux liés à Coral Castle, Colossal Coliseum, et Tilted Town.

On peut supposer également que l’emplacement Cascades de la Réalité, nouvellement implanté, est à l’origine de ces modifications de la carte. Comme les racines de l’arbre se répandent sur la carte, la réalité continuera alors probablement à se déplacer et à se déformer.

Advertisement

Logjam’s changes themes each game featuring Chapter 1 & 2 POIs! – Atlantis (Coral Castle)

– Pirates (Lazy Lagoon)

– Roman (Colossal Coliseum)

– Wild West (Tilted Town, without rift zone the effect) pic.twitter.com/E9IZj42u1n — HYPEX (@HYPEX) June 21, 2022

Epic Games a également des projets encore plus importants pour le reste de la semaine. Pour le plus grand plaisir de nombreux fans, le crossover Naruto Rivals tant attendu sera mis en ligne le vendredi 24 juin.

Des premières fuites suggèrent que l’événement à venir sera accompagné de skins pour des personnages comme Gaara, Hinata, Itachi et Orochimaru.