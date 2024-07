Un concert de Snoop Dogg bientôt sur la scène du Fortnite Festival ?

D’après les fuites récentes, Snoop Dogg devrait avoir son propre concert dans Fortnite Festival plus tard cette année, similaire au concert de Metallica que les joueurs ont récemment pu voir.

Premièrement évoqué dans la feuille de route divulguée plus tôt cette année, Snoop Dogg, Billie Eilish et Metallica seraient les principales têtes d’affiche célèbres cette année.

Billie Eilish et Metallica ont déjà été présentés dans Fortnite Festival, ce qui ajoute de la crédibilité à la feuille de route divulguée.

Comme divulgué par le mineur de données ShiinaBR, les crossovers avec Snoop Dogg et Karol G seront révélés dans le jeu aux dates suivantes :

Karol G – 16 août

– 16 août Snoop Dogg – 3 octobre

Snoop Dogg n’a plus besoin d’être présenté, étant un musicien populaire et mondialement connu. Karol G, quant à elle, est une musicienne colombienne considérée comme l’une des artistes reggaeton et pop les plus influentes du moment. La chanteuse a remporté un Grammy et cinq Latin Grammy Awards.

La date de sortie de ces crossovers coïncide avec celles de la nouvelle saison du Fortnite Festival, indiquant que Snoop Dogg et Karol G seront les points forts de leurs saisons respectives.

Vous pourrez également acheter des cosmétiques liés à Snoop Dogg une fois le crossover lancé. Avec le rappeur américain s’habillant souvent avec beaucoup de bling-bling, ses skins pourraient devenir uniques en leur genre dans le jeu.

Compte tenu du fait qu’Epic Games a ajouté des Mythiques dans le passé en lien avec ces artistes de concert, les développeurs pourraient faire de même avec lui.

En plus de ces deux concerts, les fuites de Fortnite ont également suggéré qu’un crossover avec Pirates des Caraïbes est imminent et sera suivi d’un crossover Deadpool & Wolverine, qui fera très probablement partie de la prochaine saison Marvel.