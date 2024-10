Comment trouver et battre Billy dans Fortnite

Billy, la marionnette issue de la saga Saw, a fait son apparition sur l’île de Fortnite dans le cadre de l’événement Cauchemars 2024. Ce PNJ boss est caché à un endroit spécifique sur la carte, et vous devrez le trouver et le vaincre pour accomplir une quête et obtenir des récompenses précieuses.

Le skin de Billy a été ajouté dans Fortnite le 9 octobre, juste avant la très attendue mise à jour Halloween 31.40 de cette année. L’une des premières quêtes Battle Royale Cauchemars propose un défi où il vous faut éliminer ce PNJ, qui lâche la nouvelle arme, le Billy explosif.

Voici l’emplacement exact où le trouver et comment éliminer facilement le célèbre méchant de Saw, une tâche qui ne devrait prendre que quelques minutes.

Où trouver Billy ?







Billy se trouve à l’intérieur de la grande maison blanche située à Freaky Fields, un nouveau point d’intérêt (POI) qui a remplacé Reckless Railways. Ce lieu se trouve dans le coin inférieur gauche de la carte. Pour le trouver :

Entrez dans la maison par la porte principale. Dirigez-vous vers la pièce du fond, où se trouve une télévision affichant le visage de Billy. Ensuite, positionnez-vous devant la télévision et maintenez le bouton Interagir pendant quelques secondes pour faire apparaître Billy. Une fois qu’il aura traversé l’écran, il commencera à vous attaquer. Assurez-vous d’avoir déjà récupéré une arme dans les environs et d’avoir éliminé les autres joueurs ennemis qui pourraient essayer de réaliser la même quête.

Pour arriver le plus rapidement possible, marquez l’emplacement de la maison sur votre carte pendant que vous êtes dans le Bus de combat, puis atterrissez directement devant la porte d’entrée dès que vous êtes à proximité. Si la maison est loin, utilisez un véhicule pour vous y rendre.

Epic Games

Pour vaincre Billy, vous devrez avoir récupéré au moins une arme (autre que votre fidèle pioche) et vous assurer de ne pas manquer de munitions avant de l’affronter.

Si vous essayez de l’attaquer uniquement avec votre pioche, Billy vous éliminera en quelques secondes grâce à ses mouvements rapides et ses attaques à la hache, qui infligent environ 12 dégâts par coup.

Cependant, sa santé est bien inférieure à celle des autres boss présents sur l’île. Il vous faudra environ 10 à 20 secondes de tirs continus, en fonction de votre arsenal, pour le vaincre complètement.

Récompenses après avoir vaincu Billy

Une fois Billy éliminé, voici les objets qu’il laissera derrière lui :

Billy explosif (3)

Potion de bouclier (1)

Fusil à pompe épique Souverain (1)

Fizz à la Flobaie (1)

De plus, vous gagnerez 20 000 XP pour avoir complété la quête Cauchemars : “Trouver Billy et le battre”. Cela vous aidera à progresser dans les quêtes XP du festival Halloween, vous permettant de débloquer des récompenses exclusives et gratuites pendant l’événement.