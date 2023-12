Comment se soigner dans LEGO Fortnite

LEGO Fortnite permet aux joueurs de construire leur propre monde ouvert et de naviguer à travers ses défis. Dans cette aventure LEGO, un aspect crucial est d’assurer la survie de votre personnage. Pour cela, vous devez savoir comment le soigner.

Fortnite Chapitre 4 Saison OG, la saison ayant attiré un grand nombre de joueurs, s’est terminée avec l’événement The Big Bang. Il a ainsi préparé le terrain pour le début de la Saison 1 du Chapitre 5.

Cette saison a apporté un tas d’ajouts, le plus notable étant la collaboration avec LEGO et Rocket Racing. LEGO Fortnite est basé sur la survie et de fabrication, ce qui rend le mode vraiment amusant à jouer.

Et si vous voulez survivre, vous devez savoir comment vous soigner car la survie est au cœur de LEGO Fortnite.

Pour vous soigner, vous pouvez consommer des citrouilles, du maïs, des œufs, des framboises, de la viande et autres articles similaires. Ces objets sont dispersés à travers le monde et vous pouvez également les cultiver dans votre jardin.

Une fois que vous aurez ces aliments, accédez à votre barre rapide, sélectionnez l’objet désiré et consommez l’objet choisi. Pour plus de détails sur chaque objet, ouvrez l’inventaire et inspectez-les pour savoir quels objets soignent le plus rapidement.

Ces aliments ne restaurent pas seulement la santé mais sont également utiles lorsque la faim se fait sentir. Le niveau de faim est affiché sur un curseur en dessous de votre avatar dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Aussi, si vous voulez augmenter votre barre de santé plus rapidement, il serait judicieux de cuisiner vos aliments en fabriquant un Grill. Une fois le Grill placé, ouvrez simplement le Menu Grill et suivez la recette pour préparer un repas délicieux. Vous serez ainsi rassasié et vous serez soigné plus rapidement.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur comment vous soigner dans LEGO Fortnite. Restez avec Dexerto pour suivre l’actualité de Fortnite et nos nombreux guides LEGO Fortnite.

