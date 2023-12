Comment obtenir un Planeur dans LEGO Fortnite

Le Planeur est l’un des objets les plus importants dans LEGO Fortnite et en posséder un peut grandement faciliter votre aventure de survie. Voici comment l’obtenir.

LEGO Fortnite est l’un des modes les plus excitants du jeu Battle Royale d’Epic Games. Et les développeurs souhaitent le garder précieusement. En moins d’une semaine, le nombre de joueurs de ce mode a déjà dépassé les statistiques publiques de la Saison OG.

Alors que les joueurs s’engagent dans leur aventure de survie en créant des mondes complexes et en inventant de nouvelles constructions, il existe un certain nombre d’objets LEGO Fortnite qui peuvent s’avérer extrêmement utiles. En plus de la nourriture, des armes et de l’abri, posséder un Planeur est essentiel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, il n’est pas facilement accessible dans LEGO Fortnite. Un Planeur peut vous aider à voyager entre les biomes tout en conservant votre endurance et en vous procurant une montée d’adrénaline venant du fait de sauter d’une hauteur et de planer dans votre propre monde.

Voici donc comment vous pouvez fabriquer et acquérir un Planeur dans LEGO Fortnite.

Pour débloquer le Planeur dans LEGO Fortnite, suivez simplement les étapes ci-dessous :

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Construisez un Métier à tisser en utilisant 9x Bois Souple, 9x Tige de Bois Souple et 6x Griffe des Sables. Obtenez de la Soie d’une araignée en vous rendant dans les prairies. Obtenez de la Laine d’un mouton en vous rendant dans le biome neigeux. Mettez la Soie et la Laine dans le Métier à tisser pour fabriquer du Fil de Soie et du Fil de Laine. Utilisez à nouveau le Métier à tisser pour fabriquer du Tissu en Soie et du Tissu en Laine. Empilez des Tiges de Bois Souple et vous débloquerez le schéma du Planeur dans le menu Équipement.

Une fois que tout cela prêt, rendez-vous à votre Établi et assurez-vous qu’il est amélioré à un niveau élevé.

Epic Games

Le schéma d’un Planeur est assez simple car il n’utilise que trois objets. Maintenant que vous avez le schéma du Planeur, vous aurez besoin des objets suivants pour le fabriquer :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

8x Tige de Bois Souple

4x Tissu en Laine

6x Tissu en Soie

Une fois que vous avez fabriqué votre Planeur, équipez-le simplement dans votre inventaire. Dès que vous l’équipez, rendez-vous sur un terrain plus élevé et sautez. Déployez ensuite le planeur et déplacez-vous librement pour couvrir plus de terrain et ainsi faciliter l’exploration de votre monde.

Pour plus de guides et d’informations sur le mode LEGO Fortnite, consultez la rubrique Fortnite de notre site.