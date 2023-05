Comment obtenir le skin Miles Morales dans Fortnite : Date et prix

Fortnite a de nombreuses collaborations avec la franchise Spider-Man, et il est maintenant temps pour Miles Morales de débarquer sur le Battle Royale. Tout ce que vous devez savoir sur le crossover avec Across the Spider-Verse mettant en vedette Miles Morales et Spider-Man 2099.

Fortnite propose une immense collection de cosmétiques, incluant une tonne de personnages Marvel populaires comme le Rôdeur, le méchant d’Into the Spider-Verse, qui a été présenté comme un skin de la saison 2 du chapitre 3 ce qui a ouvert la voie à l’arrivée de Spider-Gwen en tant que skin du passe de combat de la saison 2 du chapitre 4.

L’article continue après la publicité

Et c’est maintenant au tour de Miles Morales de faire son apparition sur le Battle Royale aux côtés de Spider-Man 2099.

Découvrez donc comment vous pouvez obtenir le skin de Miles Morales dans Fortnite.

Date de sortie des skins de Miles Morales et Spider-Man 2099 sur Fortnite

Epic Games a confirmé que la collaboration Spider-Man Across the Spider-Verse arrivera le mardi 23 mai 2023. La nouvelle a été révélée dans un tweet du 22 mai, offrant aux joueurs un premier aperçu des skins de Miles Morales et Spider-Man 2099.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Spider-Man : Across the Spider-Verse doit sortir en salle le 2 juin, le timing est donc parfait pour profiter de l’engouement pour le film à venir.

L’article continue après la publicité

Alors qu’Epic Games n’a pas encore annoncé comment obtenir les skins de Miles Morales ou Miguel O’Hara, nous nous attendons à ce qu’ils soient introduits en tant que packs autonomes dans la boutique d’objets, pouvant être achetés pour environ 1 500 V-Bucks.

Il y aura probablement un autre pack contenant les deux personnages pour environ 2 800 V-Bucks. Cependant, ce n’est pour l’instant que pure spéculation, nous devrons donc attendre que les skins soient disponibles dans la boutique pour plus de détails.

Dès que nous aurons les détails concernant les moyens d’obtenir ces deux skins, nous mettrons alors cet article à jour.