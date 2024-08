Comment obtenir le skin Katalina gratuitement dans Fortnite

Outre l’aspect Battle Royale, collectionner des cosmétiques a toujours été une grande partie de Fortnite. Bien que de nombreux skins nécessitent de les acheter dans la boutique d’objets ou de les débloquer via le Passe de combat, heureusement, Epic propose occasionnellement un skin gratuit pour les joueurs.

Des leakers bien connus de Fortnite avaient révélé le skin Katalina bien avant toute annonce officielle, mais maintenant, il y a enfin plus d’informations sur la façon dont vous pourrez obtenir ce skin dans le jeu.

Si vous souhaitez ajouter le skin Katalina ainsi que les cosmétiques de son set à votre casier, voici tout ce que vous devez savoir.

Fortnite : peut-on obtenir le skin Katalina gratuitement ?

Le skin Katalina n’est pas encore disponible dans le jeu, et Epic n’a pas encore officiellement annoncé comment l’obtenir. Cependant, selon le leaker HYPEX, Katalina et d’autres cosmétiques pourraient être obtenus comme récompenses via des quêtes mobiles en jeu (Android et iOS) jusqu’au 2 novembre.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur ce que seront ces quêtes, en se basant sur les skins précédents, on peut supposer qu’il pourrait s’agir d’un ensemble de défis à venir dans la prochaine saison. Cependant, comme toujours, prenez ces informations avec précaution jusqu’à ce qu’Epic les confirme.

En plus d’obtenir le skin via des quêtes, un autre leaker, SpushFNBR, a affirmé que le skin pourrait également revenir dans la boutique d’objets.

Il ne serait donc pas exclusif, et ceux qui n’ont pas le temps de compléter tous les défis avant le 2 novembre pourraient simplement acheter le skin avec des V-Bucks par la suite. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons informés dès que plus d’informations officielles seront disponibles, alors restez à l’affût.