Comment obtenir le skin de Karol G dans Fortnite

Karol G, quintuple lauréate des Latin GRAMMY, est en tête d’affiche de la Saison 5 du Festival Fortnite. Non seulement sa musique sera à l’honneur dans ce mode de jeu, mais elle aura également droit à deux skins.

Si vous êtes un fan inconditionnel de La Bichota ou que vous adorez simplement le design du skin de Karol G dans Fortnite, vous vous demandez probablement comment l’obtenir. Comme les précédentes stars telles que Billie Eilish et Metallica, elle sera disponible tout au long de la Saison 5.

Voici quand et comment vous pourrez obtenir chaque skin de Karol G dans Fortnite, et si ces skins seront disponibles à l’achat dans la boutique d’objets.

Epic Games

Pour obtenir le skin Karol G dans Fortnite, vous pouvez soit acheter le Trajet de Récompenses Premium du Festival Fortnite via le Passe de combat à partir du 16 août, soit acheter le Pack Karol G dans la boutique d’objets le 22 août.

Cependant, gardez à l’esprit que le skin disponible dans la boutique d’objets n’est pas le même que celui du Passe de combat du Festival Fortnite. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir les deux. Voici comment :

Les fans intéressés par l’expérience du Festival Fortnite peuvent se procurer le Trajet de Récompenses Premium pour 1800 V-Bucks pendant la Saison 5 du Festival Fortnite. Avec cet achat, vous débloquez instantanément la “Tenue Bichota Saison Karol G” dans Fortnite.

Ceux qui préfèrent éviter de devoir tout débloquer peuvent acheter le Pack Karol G dans la boutique d’objets de Fortnite. Ce pack sera disponible à partir du 22 août 2024 et ce jusqu’à la fin de la Saison 5. Le pack vous offre la “Tenue Carolina”, un autre skin de Karol G, ainsi que d’autres objets thématiques.

Si vous souhaitez obtenir les autres cosmétiques et émotes sur le thème de Karol G, complétez les Quêtes du Festival et gagnez des Points Festival pour progresser dans tout le Trajet Premium. Vous pourrez ainsi débloquer des objets comme le Micro Bichota, la Guitare à 6 cordes Bichota, et le “Qlona” Jam Track.

Il y aura également une expérience de concert “Karol G MSB” à partir du 23 août 2024. Assistez au concert et complétez les Quêtes Karol G associées pour débloquer des récompenses supplémentaires telles que l’Écran de Chargement “Love, Karol G” et une Bannière Karol G.