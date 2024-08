Comment obtenir le skin de Docteur Fatalis dans Fortnite

Le skin mystère de la Saison 4 du Chapitre 5 de Fortnite n’est autre que Docteur Fatalis de Marvel. Voici comment vous procurer l’incontournable super-vilain de Marvel.

Des rumeurs circulaient depuis que la feuille de route 2024 de Fortnite, qui avait fuité, indiquait que ce personnage emblématique ferait son retour pour la Saison 4 du Chapitre 5. Epic a ensuite confirmé, lors de l’événement en direct de fin de saison, que Docteur Fatalis – ou Dr.Doom en anglais – allait prendre le contrôle de l’île du Battle Royale avec la saison thématique Marvel Jugement Fatal.

L’article continue après la publicité

Docteur Fatalis est l’un des super-vilains les plus iconiques de Marvel, et est connu principalement pour être l’antagoniste le plus célèbre des 4 Fantastiques.

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir le skin de Docteur Fatalis pendant la Saison 4 du Chapitre 5 de Fortnite.

Pour obtenir Docteur Fatalis dans Fortnite, vous devez acheter le Passe de Combat de la Saison 4 du Chapitre 5 pour 950 V-Bucks et compléter toutes les quêtes du Passe de Combat de Docteur Fatalis lorsqu’elles seront disponibles, à un moment donné en septembre.

L’article continue après la publicité

Epic Games

Comme pour chaque tenue secrète du Passe de Combat, en complétant toutes les quêtes disponibles pour Doom, vous pourrez également débloquer et réclamer diverses récompenses cosmétiques pour le personnage.

L’article continue après la publicité

Le Passe de Combat Jugement Fatal sera disponible lors du lancement de la Saison 4 du Chapitre 5, le 16 août, et inclura divers autres skins Marvel, tels que Gwenpool, War Machine, Peelverine, et bien d’autres.

Docteur Fatalis marquera également son territoire durant la saison Jugement Fatal en introduisant de nouveaux POIs (points d’intérêt) sur la carte, comme le Château du Docteur Fatalis et Latveria. Il y aura également divers monuments, statues et objets liés à Doom dispersés sur l’île du Battle Royale, ainsi que son arme, le Gantelet de Docteur Fatalis.

En rapport: Un joueur de Fortnite partage comment toujours gagner dans le Chapitre 5 Saison 2

L’article continue après la publicité

Cependant, de nombreux autres personnages Marvel devraient également obtenir leurs propres skins, PNJ et armes uniques.