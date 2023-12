Le Marbre est une ressource importante dans LEGO Fortnite. Vous en aurez besoin pour améliorer plusieurs objets et bâtiments dans le jeu. Voici donc comment obtenir du Marbre dans LEGO Fortnite.

Le Chapitre 5 saison 1 de Fortnite est en plein essor puisqu’il a apporté un mode inspiré de Minecraft, appelé LEGO Fortnite. Avec beaucoup de nouveau contenu dans le nouveau chapitre, Epic Games gâtent leurs joueurs.

Comme LEGO Fortnite est un mode de jeu de survie, vous devrez tout fabriquer vous-même. Au fur et à mesure que vous faites évoluer votre personnage, vous voudrez probablement améliorer vos objets et bâtiments. C’est donc là que le Marbre intervient, car il est considéré comme l’une des ressources les plus importantes du jeu.

Voici comment trouver du Marbre dans LEGO Fortnite.

Epic Games / LEGO



Vous pouvez obtenir du Marbre dans des grottes dans LEGO Fortnite. Ce sont d’énormes formations rocheuses blanches que vous ne pouvez pas manquer une fois que vous tombez dessus. Elles se distinguent facilement des murs de grotte standards.

Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas les briser avec n’importe quoi, et n’importe comment. En effet, vous aurez besoin d’une Pioche Améliorée pour détacher le Marbre des murs. Améliorez votre Établi de fabrication au moins une fois au niveau Rare afin d’obtenir le plan de la Pioche (Pas commun) Améliorée, puis rassemblez les ressources nécessaires pour la fabriquer.

Maintenant, vous pouvez prendre votre Pioche nouvellement Améliorée et vous diriger vers la grotte incrustée de Marbre la plus proche pour en rassembler un maximum. Une fois que vous aurez récupéré du Marbre, vous pourrez l’utiliser pour améliorer tous les bâtiments et objets qui nécessitent d’être renforcés dans LEGO Fortnite.

Voilà ce qu’il faut sur la recherche et la collecte de Marbre dans LEGO Fortnite. Pour en savoir plus sur le jeu, consultez notre rubrique Fornite et découvrez comment trouver du Bois Noueux ainsi que de l’Ambre.

