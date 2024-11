Comment obtenir gratuitement le skin Juice Wrld dans Fortnite Chapitre 2 Remix

Fortnite Chapitre 2 Remix plonge les joueurs dans une ambiance nostalgique en ramenant des éléments des saisons passées, tout en célébrant l’univers du rap.

Plusieurs artistes emblématiques, dont Eminem, Snoop Dogg et Juice Wrld, font leur apparition dans le jeu durant cet événement Remix, permettant aux joueurs de débloquer des skins inspirés de ces icônes.

Si certains seront disponibles dans la boutique d’objets, le skin de Juice Wrld peut être obtenu gratuitement. Voici comment faire.

Quand le skin Juice Wrld sera-t-il disponible dans Fortnite ?

Le skin Juice WRLD implacable sera accessible gratuitement pour tous les joueurs qui se connectent à Fortnite entre le 30 novembre à 7h00 et le 1er décembre à 7h00.

Comme pour la plupart des cosmétiques à durée limitée, le skin sera également disponible ultérieurement dans la boutique d’objets pour ceux qui n’ont pas pu se connecter durant cette période.

Le Remix se terminera par un hommage rendu au légendaire Juice WRLD à l’occasion d’un événement intitulé Remix: la conclusion.

Epic Games Le skin Juice WRLD implacable sera disponible pendant l’événement Remix: la conclusion.

Cet événement se déroulera en direct le 30 novembre à 20h00 et sera entièrement dédié à Juice WRLD, qui était un joueur passionné de Fortnite

Juice Wrld est décédé d’une overdose en décembre 2019. Son album posthume, Legends Never Die, est sorti six mois plus tard et comprend des contributions d’autres artistes, notamment The Weeknd et Trippe Redd.

En décembre 2023, le manager de Juice Wrld avait laissé entendre une collaboration avec Fortnite. Bien qu’il ne soit pas certain que ce teaser et l’ajout de ce skin dans Chapitre 2 Remix soient liés, c’est la première fois que Fortnite et Juice Wrld s’associent officiellement.

