Comment obtenir le fusil à pompe prime dans Fortnite : où le trouver et statistiques

Martin Thibaut . il y a 2 heures

La mise à jour 21.30 du chapitre 3 de la saison 3 de Fortnite est arrivée, apportant l’événement No Sweat Summer, des cornets de glace et le fusil à pompe prime. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle arme, y compris comment l’obtenir et ses statistiques.

Avec chaque mise à jour, Epic Games introduit de plus en plus de contenu pour que les joueurs de Fortnite puissent en profiter. Indiana Jones et le nouveau POI Shuffled Shrines sont arrivés avec la 21.20, puis la 21.30 est arrivée deux semaines plus tard, le 18 juillet.

Cette mise à jour apporte l’événement No Sweat Summer et ses défis, ainsi que le consommable cône de crème glacée et le fusil à pompe prime. Les joueurs de Fortnite seront heureux d’apprendre que le fusil à pompe prime n’a rien à voir avec le fusil à pompe primal du chapitre 2, voici donc comment mettre la main dessus et ses statistiques.

Où trouver le fusil à pompe Prime dans Fortnite

Heureusement, le fusil à pompe Prime de Fortnite 21.30 est disponible sur toute l’île, où il peut être trouvé à partir du sol, des coffres, des drops de ravitaillement, de la pêche et des requins.

Vous ne devriez pas avoir de mal à vous procurer le fusil à pompe Prime dans Fortnite, mais bien sûr, les raretés supérieures seront plus difficiles à trouver.

Fortnite Prime Statistiques

Rareté DPS Dégâts à la tête Dégâts au corp sTaille chargeur Fréquence de tir Temps de rechargement Commun 79 125 76 4 1.05 4.5 Atypique 83 131 79 4 1.05 4.5 Rare 88 138 84 4 1.05 4.5 Epique 93 146 88 4 1.05 4.5 Legendaire 96 151 92 4 1.05 4.5 Mythique 101 159 96 4 1.05 4.5

Le fusil à pompe Prime de Fortnite est disponible du niveau commun jusqu’au niveau mythique, chaque rareté infligeant des dégâts supplémentaires. Cependant, la cadence de tir, la taille du chargeur et le temps de recharge sont les mêmes pour chaque niveau.

Il est intéressant de noter que le fusil à pompe Prime inflige plus de dégâts avec un chargeur plein, ce qui signifie que vous pouvez infliger une tonne de dégâts si vous réussissez votre premier tir. Les tirs suivants ne seront pas aussi puissants, mais ils infligeront tout de même une bonne quantité de dégâts.