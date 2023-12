Comment fabriquer une pioche et une hache forestière dans LEGO Fortnite

Dans LEGO Fortnite, certains des meilleurs outils pour assurer votre survie sont les haches et les pioches, mais leur fabrication peut sembler confuse. Découvrez donc comment fabriquer des outils de survie de base.

LEGO Fortnite a un style de jeu similaire à Minecraft. Les joueurs peuvent créer leurs propres mondes, inviter des amis à se joindre à eux et construire autant qu’ils le souhaitent. Cependant, comme dans Minecraft, il existe des forces extérieures qui vous menacent.

La pluie et le froid menacent votre survie, rendant vital la recherche d’un abri et la construction d’un feu. Cependant, avant que vous ne puissiez commencer à construire, vous devez d’abord rassembler des matériaux.

Cela peut être fait en ramassant du Granit et du Bois éparpillés dans le monde, ou en les récoltant d’arbres et de rochers. Mais pour obtenir des matériaux de cette façon, vous aurez besoin des bons outils.

Une fois le Granit et le Bois rassemblés, l’étape suivante est de créer un Établi. Ce sera le centre de tous les objets fabriquables dans LEGO Fortnite, y compris d’autres structures et outils.

Pour fabriquer un Établi, vous aurez besoin de :

3 Bois

5 Granit

Après avoir fabriqué l’établi, le jeu vous permettra alors de fabriquer une hache et une pioche. Ces objets peuvent être fabriqués en collectant plus de Bois et de Granit.

Pour fabriquer une Pioche en Bois, vous aurez besoin de :

5 Bois

Pour fabriquer une Hache Forestière, vous aurez besoin de :

5 Bois

2 Granit

Avec la Pioche en Bois et la Hache Forestière, vous pourrez maintenant interagir avec les arbres et les rochers pour obtenir plus de Granit et de Bois de votre monde.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la façon de créer une Pioche et une Hache Forestière dans LEGO Fortnite.