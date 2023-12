Comment augmenter votre santé dans LEGO Fortnite : obtenir plus de cœurs

Dans LEGO Fortnite, vous commencez votre aventure une réserve de santé limitée, il est donc intéressant de savoir comment l’augmenter. Voici alors tout ce que vous devez savoir pour obtenir plus de cœurs et ainsi encaisser plus de coups.

LEGO Fortnite a récemment fait son apparition, et son ampleur est bien plus grande que beaucoup ne l’avaient anticipé. En plus de leur Battle Royale très populaire, Epic Games a également intégré un jeu de survie complet et impressionnant dans le jeu, le tout avec le charme magnétique des célèbres petits blocs de jouets.

Cependant, même si c’est mignon, cela ne signifie pas que cela ne peut pas être difficile. Vos voyages autour de votre monde seront dangereux, avec des loups, araignées, squelettes, et même de gros dinosaures, prêts à gâcher votre journée lors de votre quête de ressources.

C’est pourquoi il est important d’avoir le maximum de santé possible. Alors si vous vous demandez si vous pouvez obtenir plus de trois cœurs, voici tout ce que vous devez savoir.

Pour augmenter votre santé dans LEGO Fortnite, vous allez devoir fabriquer des Amulettes de vitalité. Elles peuvent être fabriquées dans votre Établi amélioré.

Plus le niveau de votre Établi est élevé, plus la rareté de votre Amulette de vitalité que vous allez fabriquer est élevée, ce qui vous octroie plus de cœurs. Allez à l’icône de bouclier sur votre Établi et vous verrez alors comment fabriquer une Amulette de vitalité.

Une Amulette de vitalité typique vous donnera un cœur supplémentaire, une atypique, deux, et une rare, trois.

Une chose importante à savoir est que vous disposez de quatre emplacements pour les amulettes et que vous pouvez les empiler pour augmenter encore plus vos cœurs.

Et voilà tout ce que vous devez savoir pour améliorer votre santé dans LEGO Fortnite.

