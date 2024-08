La collaboration entre Fortnite et Fallout est une déception pour les joueurs

Les joueurs de Fortnite sont déçus par la collaboration avec Fallout, affirmant que c’était une “occasion manquée” en raison de l’absence d’un certain cosmétique.

Il y avait beaucoup de battage médiatique autour de la collaboration Fortnite x Fallout lorsqu’elle a été initialement teasée avant le début du Chapitre 5 Saison 3. Avec la nouvelle série télévisée Fallout, les joueurs étaient excités et impatients de découvrir ce que la collaboration offrirait dans le Battle Royale.

Lorsque le Chapitre 5, Saison 3 a commencé, il a été révélé que certains des objets de la collaboration comprenaient plusieurs nouveaux skins et même un Nuka-Cola, que les fans ont salué comme une excellente référence à la franchise.

Étant donné l’ampleur de la collaboration, les joueurs pensaient initialement qu’il y aurait plus à venir – jusqu’à ce que les récompenses de mi-saison soient débloquées. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de la saison, les joueurs sur un fil Reddit ont exprimé leur frustration concernant la collaboration.

Epic Games

Alors qu’un cosmétique bobblehead de Vault Boy a été introduit dans la boutique d’objets au fil de la saison, les fans affirment que ne pas avoir les skins emblématiques de Vault Dweller de Fallout est une “occasion manquée.”

Un utilisateur a commenté : “Une combinaison personnalisée avec la possibilité de changer votre numéro d’abri semble être une énorme occasion manquée.”

Un autre joueur a écrit : “Honnêtement, la collaboration Fallout a été plutôt décevante. Pas de personnages d’abri ou de véritables abris… Le T60, Pip et le bobblehead sont cools, mais je suis surpris que ce soit tout.”

“Je voulais tellement les combinaisons d’abri. Epic Games n’a pas réussi à obtenir cela,” a ajouté une troisième personne.

D’un autre côté, un utilisateur a même comparé la collaboration Fallout à celle avec Call of Duty : “Dans Call of Duty, ils ont obtenu les combinaisons d’abri, et nous avons eu l’armure. Ça aurait dû être l’inverse, mais peu importe.”

Bien qu’il soit inconnu si d’autres cosmétiques Fallout seront ajoutés à l’avenir, l’idée n’est pas impossible. Certaines collaborations dans Fortnite ont montré qu’il est possible que d’autres personnages ou skins arrivent dans une vague différente. Seul le temps nous dira si ce sera le cas avec Fallout.