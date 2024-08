Fortnite change son système de Passe de Combat, les joueurs sont ravis

La décision d’Epic Games de rendre les cosmétiques des Passes de Combat de Fortnite disponibles dans la boutique d’objets après un certain temps est une bouffée d’air frais dont la communauté avait besoin.

Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai joué à Fortnite et sauté dans le Battle Royale. Voir d’autres joueurs arborer différentes tenues, qu’il s’agisse d’un personnage OG ou d’un skin de collaboration, m’a tellement excité à investir mon temps dans le jeu.

Je savais que la boutique d’objets ferait éventuellement revenir les skins passés, mais imaginez ma surprise lorsque j’ai appris qu’un skin spécifique des Teen Titans que je voulais était verrouillé dans un Passe de Combat d’il y a des années. Et il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière, peu importe à quel point je le voulais.

C’est là que l’expérience de la FOMO (peur de manquer quelque chose) a commencé pour moi. Savoir que les skins et cosmétiques des Passes de Combat ne reviendraient pas dans Fortnite m’a poussé à me forcer à jouer, même quand je n’aimais pas la saison – ce qui est sûrement le cas pour de nombreux joueurs qui ne veulent rien rater.

Je me souciais même des skins du Passe de Combat que je n’aimais pas. L’idée que je pourrais éventuellement les aimer à l’avenir, car ils pourraient soudainement devenir une partie importante de l’histoire de Fortnite, m’a fait continuer à jouer malgré des Saisons qui ne me plaisaient pas.

À un moment donné, j’ai réalisé que cela rendait le jeu moins amusant. Contrairement à la phase de lune de miel que j’avais au début, je n’ai finalement plus joué à Fortnite parce que je le voulais vraiment – mais simplement parce que je ne voulais pas regretter de ne pas avoir obtenu tous les skins tant qu’ils étaient encore disponibles.

Donc, quand Fortnite a finalement annoncé l’abandon des skins exclusifs au Passe de Combat, de nombreux joueurs, moi y compris, étaient ravis. Pour moi, ce n’est pas seulement parce que je suis assuré que les skins seront éventuellement disponibles dans la boutique d’objets après une certaine période. Mais d’une certaine manière, j’ai ressenti un poids se lever de mes épaules.

Ne plus avoir à s’inquiéter des skins verrouillés dans le Passe de Combat me donne l’impression de pouvoir à nouveau apprécier le jeu pour ce qu’il est, et non comme une sorte de farmer de skins exclusifs où je dois m’acharner à accomplir des quêtes fastidieuses pour débloquer le contenu du Passe de Combat.

Je n’aurai plus à me forcer à faire tous les défis pour monter en niveau dans le Passe de Combat. Parfois, je veux juste jouer une partie et ne pas avoir à me forcer à utiliser une arme que je n’aime pas juste pour obtenir de l’EXP. Je peux simplement me connecter au jeu et profiter du Battle Royale comme il se doit – pour le fun.

Certes, Epic a déclaré qu’il faudrait 18 mois ou plus pour que les objets des futurs Passes de Combat arrivent potentiellement dans la boutique d’objets. Mais même avec cela en tête, cette décision a également été saluée par d’autres joueurs dans la communauté sur un fil de discussion Reddit.

« C’est vraiment une victoire ? Maintenant, les gens peuvent faire des pauses dans le jeu sans avoir à s’inquiéter de manquer leurs personnages préférés pour toujours », a commenté un joueur.

Un autre utilisateur a écrit : « Rare victoire. Heureux d’entendre que les retours de la communauté sur l’absurdité des cosmétiques exclusifs dans le temps sont pris en compte par ceux qui travaillent chez Epic. J’espère qu’ils trouveront un moyen de sortir des cosmétiques des anciens Passes de combat aussi. »

Bien que beaucoup d’autres suggèrent qu’Epic devrait également inclure des objets des anciens Passe de Combat, cette refonte est un pas dans la bonne direction. Qui sait, il pourrait y avoir un autre incident « Paradigme » – mais permanent.