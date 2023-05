Cette reproduction de l’Ordre 66 de Star Wars sur Fortnite est parfaite

En exploitant les robustes capacités de l’Unreal Editor pour Fortnite (UEFN), communément appelé Créatif 2.0, un joueur a recréé la célèbre scène de l’Ordre 66 de Star Wars dans le Battle Royale.

Les cartes de Fortnite Créatif 2.0 élargissent constamment l’éventail de mini-jeux que les fans peuvent réaliser. Avec les capacités considérables offertes par l’UEFN, les joueurs peuvent créer n’importe quelle carte que les fans désirent, qu’il s’agisse d’une reproduction exacte de Fall Guys ou d’une réinterprétation de Shipment de Call of Duty.

Et récemment, un certain nombre d’éléments du crossover Star Wars actuel ont été rendus disponibles dans l’UEFN, permettant à un fan de réaliser sa propre version de l’emblématique moment de l’Ordre 66 de la franchise sous forme de match à mort entre les Clones et les Jedi.

Une vidéo d’un des joueurs, qui avait accès à cette version bêta de la carte a été publiée en ligne et est rapidement devenue virale.

Epic Games Les skins de la Prélogie de Star Wars sont disponibles sur Fortnite.

Un match à mort opposant les Jedi aux Clones sur Fortnite

WayComet, un utilisateur de Twitter, a tweeté un clip du match à mort en action, qui a rapidement fait le tour de la plateforme grâce à sa fidèle reproduction de la scène tristement célèbre de l’Ordre 66 du film Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith.

Les fans se souviendront que lors de ce moment emblématique, le Seigneur Sith Palpatine ordonne à ses armées d’éliminer l’Ordre Jedi, aboutissant à un affrontement entre les Clones et les Jedi.

Comme la carte est encore en développement, seuls quelques joueurs ont eu accès à la version bêta créée par le concepteur Shany. Les joueurs sont montrés se battant dans les couloirs d’un Destroyer stellaire, habillés en Clones ou en Jedi, dans une scène rappelant l’époque de l’Empire Galactique.

En voyant cela, un fan a exprimé son opinion sur de telles cartes en disant : “Très déçu qu’ils n’aient pas créé de cartes créatives 2.0 officielles pour accompagner cette collaboration. Elle et AOT le méritaient vraiment.“

Les joueurs étaient tellement éblouis par cette reproduction fidèle du design de BB-8 et de l’architecture de la carte qu’ils ont immédiatement réclamé sa publication le plus tôt possible. Cependant, le concepteur de la carte a tweeté qu’il ne pouvait pas la publier, car elle ne correspondait pas aux critères d’Epic Games pour rejoindre le programme de créateur d’île.

De plus, il est important de savoir qu’Epic Games a des règles strictes concernant la publication de cartes Créatif 2.0 qui contiennent des informations protégées par le droit d’auteur.