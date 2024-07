Un bug de Fortnite transforme les joueurs en géants et sème le chaos

Un bug dans Fortnite qui transforme les coéquipiers en géants sur la carte a fait son apparition dans les parties Battle Royale cette saison.

La Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a connu son lot de bugs et de glitchs. Le bug le plus perturbant pour les joueurs cette saison a été le glitch de la voiture invincible “cassée”, et maintenant, un autre bug qui transforme les joueurs en géants a été découvert.

De nombreux posts ont révélé ce nouveau glitch qui a rapidement fait surface sur les réseaux sociaux de Fortnite, notamment sur TikTok et d’autres plateformes.

Le joueur de Fortnite igamingontiktok a révélé le bug dans une de ses publications sur TikTok. Le joueur utilise un objet Mythique et un peu de travail d’équipe pour transformer son coéquipier en un énorme géant.

igamingontiktok a d’abord utilisé un joueur pour ramasser et transporter un coéquipier à terre. Ensuite, en faisant apparaître le navire fantôme de la bouteille en se tenant devant eux, le joueur s’est instantanément transformé en un énorme oiseau.

Le créateur de Fortnite a déclaré que vous pouvez ensuite vous approcher d’eux et les réanimer comme d’habitude, et ils reviendront complètement à la vie en tant que joueur géant dans votre match Battle Royale.

“Ça, c’est le meilleur bug de tous les temps. Est-ce qu’il est resté aussi grand ?” a demandé un joueur à un autre créateur qui avait posté le glitch sur Instagram. Ce à quoi ils ont répondu : “Oui, pour moi il est resté grand, mais dans le point de vue de mon pote, il est revenu à sa taille normale. Le glitch a fonctionné pour moi, qui ai utilisé le navire.”

Cependant, cela pourrait ne pas durer longtemps car un joueur a affirmé que cela fait de vous une cible facile pour les ennemis : “J’ai vu ça se produire au milieu du jeu. Nous pouvions aussi lui tirer dessus, c’était tellement drôle.”

La mise à jour hebdomadaire d’Epic a été publiée, mais il n’y a eu aucun retour de la communauté indiquant que le bug des géants a été corrigé jusqu’à présent.