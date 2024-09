Anniversaire Fortnite 2024 : date de début, toutes les quêtes et récompenses

L’événement de l’anniversaire de Fortnite offre diverses récompenses gratuites à travers des quêtes. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’édition de cette année.

C’est à cette période de l’année où Fortnite fête son anniversaire, et cette fois-ci, le jeu célèbre ses 7 ans depuis sa sortie en 2017. Depuis lors, de nombreuses tenues, modes de jeu et collaborations ont vu le jour, et grâce à tout cela, Fortnite a parcouru un long chemin.

Fortnite est connu pour organiser un événement anniversaire à durée limitée chaque année, offrant une série de quêtes et de récompenses gratuites, en plus de ramener certains objets nostalgiques sur la carte.

Nous avons donc rassemblé tout ce que vous devez savoir sur l’événement du 7e anniversaire de Fortnite en 2024, y compris sa date de lancement, les quêtes, les récompenses et bien plus encore.

L’événement du 7e anniversaire de Fortnite commence le 24 septembre et se termine le 1er octobre à 08h00.

Bien que l’anniversaire officiel de Fortnite soit le 26 septembre, les préparatifs débutent quelques jours plus tôt, avec le déploiement d’une mise à jour mineure le 24 septembre via la version 31.20. Comme les mises à jour et correctifs sont généralement publiés le mardi, cela n’est pas vraiment une surprise.

Epic Games

Bus de combat d’anniversaire et objets spéciaux

Pendant l’événement du 7e anniversaire de Fortnite, vous remarquerez quelques changements visuels : le Bus de combat adopte un thème galactique, et vous retrouverez des Gâteaux d’anniversaire, des Ballons, des Cadeaux d’anniversaire et même un Pistolet lance-fusée.

Cadeaux d’anniversaire : Une tradition dans Fortnite, les cadeaux sont de retour. Cette fois, en les ouvrant, vous aurez une chance de trouver un Pistolet à feu d’artifice.

: Une tradition dans Fortnite, les cadeaux sont de retour. Cette fois, en les ouvrant, vous aurez une chance de trouver un Pistolet à feu d’artifice. Pistolet lance-fusée : Contrairement au Pistolet de détresse classique, celui-ci peut enflammer les structures en bois pour déloger vos ennemis de leurs cachettes.

: Contrairement au Pistolet de détresse classique, celui-ci peut enflammer les structures en bois pour déloger vos ennemis de leurs cachettes. Ballons : Cet objet de mobilité est de retour pour vous aider à vous déplacer rapidement sur l’île.

: Cet objet de mobilité est de retour pour vous aider à vous déplacer rapidement sur l’île. Gâteau d’anniversaire : Mangez ce dessert festif pour récupérer de la santé et du bouclier.

: Mangez ce dessert festif pour récupérer de la santé et du bouclier. Médaillon d’anniversaire : Cette année, Fortnite a inclus un Médaillon d’anniversaire. Vous pouvez l’utiliser pour obtenir un ballon à chaque saut. Le meilleur dans tout ça ? Ce Médaillon ne révèle pas votre position sur la carte.

Comme d’habitude, vous ne pouvez pas remercier le conducteur du bus ; vous ne pouvez que lui souhaiter un joyeux anniversaire !

Toutes les quêtes et récompenses de l’anniversaire de Fortnite

Epic Games

L’événement anniversaire de Fortnite reste fidèle à lui-même en ajoutant de nouvelles récompenses à travers des quêtes. Cette année, vous pouvez obtenir trois récompenses cosmétiques si vous parvenez à compléter cinq quêtes d’anniversaire :

Quêtes

Souhaiter un joyeux anniversaire au chauffeur du bus (7)

Lancer des cadeaux d’anniversaire ou ouvrir des coffres (7)

Parcourir la distance en l’air avec les ballons des médaillons d’anniversaire (777)

Manger des parts de gâteau (7)

Libérer ou éclater des ballons (7)

Révéler des joueurs en tirant des feux d’artifice avec le Pistolet lance-fusée (7)

Faire une emote dans différentes parties (7)

Récompenses

Spray “Gars gâteau” : obtenu en complétant 1 quête.

: obtenu en complétant 1 quête. Pioche “Gâteau cogneur” : obtenue en complétant 3 quêtes.

: obtenue en complétant 3 quêtes. Accessoire de dos “Cake cosmique” : obtenu en complétant 5 quêtes.

Et voilà ce que vous devez savoir sur l’anniversaire de Fortnite en 2024. Pendant que vous êtes ici, consultez ce qui vous attend pour Fortnite : Cauchemars cette année et comment obtenir le Pack Failles Infinies avant qu’il ne disparaisse.