Les anciens skins du Passe de Combat de Fortnite pourraient enfin revenir, mais il y a un hic

Selon une récente rumeur, Disney travaillerait sur des “solutions” pour ramener certains personnages des anciens Passes de Combat dans Fortnite.

Le 7 août, Epic Games a confirmé que les skins des futurs Passes de Combat pourraient être disponibles dans la boutique d’objets après 18 mois ou plus, ce qui a conduit la communauté à se réjouir du fait que Fortnite semble enfin s’éloigner des tactiques d’exclusivité et de FOMO (Fear of Missing Out).

Cela signifie essentiellement que cette règle ne s’applique qu’aux nouveaux Passes de Combat à partir de maintenant. Cependant, selon une rumeur postée par leaker SamLeakss sur X (anciennement Twitter), Disney travaillerait apparemment sur des “solutions” pour permettre le retour de certains personnages exclusifs des Passes de Combat, même s’ils étaient uniquement disponibles dans le passé.

“Disney travaille sur des solutions pour que des personnages comme Dark Vador et Iron Man reviennent dans Fortnite, avec de nouvelles tenues ‼️ Disney a également poussé pour que les futurs Passes de Combat ne soient plus considérés comme exclusifs !” indique le post.

Pour les non-initiés, le skin de Dark Vador a été proposé dans le Passe de Combat du Chapitre 3, Saison 3, tandis qu’Iron Man était exclusif au Chapitre 2, Saison 4. Si cette fuite est exacte, les joueurs qui n’ont pas joué à ces époques pourraient finalement avoir la chance d’incarner ces personnages.

Mais il y a une subtilité. La rumeur mentionnant ces retours sous forme de “nouvelles tenues”, il est possible que ces skins bénéficient de nouvelles variantes, tandis que ceux qui ont joué lors des saisons précédentes conserveraient leurs styles originaux.

De plus, cela signifie probablement que cela ne s’appliquerait qu’à certaines propriétés intellectuelles (IP) exclusives à Disney, laissant les skins DC et autres en suspens. Néanmoins, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle d’Epic, les joueurs sont déjà enthousiastes à l’idée d’accueillir ce changement si jamais il se concrétise.

“J’espère que oui, ils gagneraient beaucoup d’argent ! Disney fait preuve d’intelligence. Donnons à la communauté ce qu’elle veut aussi !” a félicité un utilisateur.

“C’est une victoire,” a commenté un autre utilisateur.

Un autre a écrit : “Iron Man semble avoir une solution beaucoup plus facile que Vador (il suffit de faire un costume ultérieur d’Infinity War, Endgame, etc.), mais je suis curieux de voir quelle sera la solution.”

Comme il ne s’agit que d’une rumeur, il est conseillé de prendre toutes ces informations avec des pincettes jusqu’à une confirmation officielle d’Epic Games.