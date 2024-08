Un ancien joueur de Fortnite récupère son compte “volé” après 6 ans

Un joueur de Fortnite récupère enfin son compte après six ans grâce à son insistance, mais constate rapidement qu’il manque des années de skins emblématiques.

Les comptes OG de Fortnite sont devenus des possessions de plus en plus prisées au fil du temps, en raison des skins rares des premières saisons qu’ils contiennent souvent. Cependant, cela a également conduit à une augmentation des hackeurs qui volent les comptes Epic des joueurs, sans que ceux-ci ne les récupèrent jamais.

L’article continue après la publicité

Malgré cela, le joueur de Fortnite Meddel5 a révélé qu’il faisait partie des chanceux en partageant son histoire via le subreddit FortniteBR : « À la personne qui a volé mon compte il y a plus de 6 ans : je l’ai enfin récupéré, abruti. »

L’article continue après la publicité

Le joueur OG a partagé une capture d’écran du jeu montrant certains des skins les plus rares qu’il a pu retrouver. Cela incluait Rogue Agent, que nous avons classé comme le troisième skin le plus rare, et la tenue The Reaper, célèbre pour être inspirée de John Wick.

L’article continue après la publicité

Naturellement, cela a suscité une série de questions de la part de la communauté, avec de nombreux joueurs partageant des expériences et des problèmes similaires.

« Ont-ils débloqué de nouveaux skins au cours de ces 6 dernières années ? » a demandé un joueur. « NON, ils n’ont même pas été cools en débloquant les gratuits, smh, inutiles », a répondu l’OG.

L’article continue après la publicité

« Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps pour le récupérer ? » a demandé un autre, ce à quoi l’OG a répondu : « Pour être honnête, j’ai pensé qu’il était perdu à jamais pendant très longtemps, ils ont refusé de m’aider au début, donc je pensais que j’étais juste fichu. »

En rapport: Les joueurs de Fortnite stupéfaits par cette astuce géniale du Pistolet à Verrouillage

L’article continue après la publicité

Un autre a ajouté : « La persévérance finit par payer ! Content que tu l’aies enfin récupéré. Maintenant, il est temps de fêter ça en jeu ! »

« Comment l’as-tu récupéré ? Je veux récupérer mon compte aussi », a demandé un autre joueur. « Harcèle le support d’Epic, un bon représentant finira par envoyer un e-mail de vérification à l’adresse originale avec laquelle le compte a été créé, et cela débloquera la situation », a répondu Meddel5.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à votre compte Fortnite, vous pouvez contacter le support d’Epic Games pour vous aider à retrouver l’accès.

Une fois votre compte récupéré, vous pouvez également vérifier si vous êtes éligible pour réclamer un remboursement après le règlement d’Epic avec la FTC en 2022. Selon le procès, Epic doit payer 245 millions de dollars en remboursements pour avoir utilisé des « dark patterns » pour inciter les joueurs à acheter involontairement des biens en jeu.